Где смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В шведском Эстерсунде в субботу и воскресенье, 27-28 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. 1-й этап традиционно будет включать в себя две дисциплины: индивидуальную гонку и спринт.

Несмотря на ковидные ограничения соревнования пройдут со зрителями. Те, украинские поклонники биатлона, у которых не получится слетать в Швецию, смогут поболеть за любимых спортсменов у экранов телевизоров и гаджетов. Прямые трансляции организует телеканал "UA: Перший". Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5". ​

Видео дня

27 ноября, суббота

12:45. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

16:00. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

28 ноября, воскресенье

12:00. Спринт, 7,5 км (женщины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

14:45. Спринт, 10 км (мужчины): UA: Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5". ​

​Напомним, что год назад на первом этапе Кубка мира, лучшей из украинок стала Юлия Джима. Киевлянка заняла 10-е место в спринте.

Отметим, что мужская часть сборной Украины существенно пострадала от коронавирусной инфекции, которую подхватили сразу пятеро спортсменов.