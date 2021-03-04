Шмыгаль рассказал о третьей волне COVID-19, переводе часов и МВФ: главное из итоговой пресс-конференции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал большую пресс-конференцию по результатам первого года работы его правительства. Он рассказал о начале третье волны пандемии COVID-19 в Украине и вероятности введения нового локдауна, о том, сможет ли страна сама себя обеспечить газом, и какие условия МВФ нужно выполнить Кабинету министров.

Также премьер затронул темы перевода часов в Украине, выплаты долгов и роста цен на бензин.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными заявлениями Шмыгаля.

О третьей волне коронавируса и вакцинации

Глава правительства допустил возвращение к жесткому локдауну из-за начала третьей волны пандемии COVID-19. По его словам, как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, то скорее всего придетсявводить локдаун на всей территории страны.

Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации в Украине займет как минимум полтора-два года, на протяжении которых необходимо будет соблюдать противоэпидемиологические меры.

При этом он признался, что готов получить прививку против коронавируса публично, как это сделали президент, глава Минздрава и другие чиновники.

Также премьер сообщил, что украинцы, возможно, уже летом смогут самостоятельно вакцинироваться за собственные деньги. Такую возможность хотят дать, в том числе, тем гражданам, которые не получат бесплатную прививку, но будут в ней нуждаться для путешествий за границу.

Кроме того, Шмыгаль допустил, что украинских журналистов и священнослужителей могут продвинуть в приоритетности вакцинации.

В Украине начинали разрабатывать собственную вакцину против коронавируса, как в свое время анонсировал президент Владимир Зеленский. Однако из-за обилия уже изобретенных препаратов в мире это потребность якобы отошла на задний план.

Об итогах работы миссии МВФ в Украине

По словам главы правительства, Украине нужно подписать предварительное соглашение с МВФ в июне, тогда есть шанс получить связанный кредит от Европейского Союза.

При этом в Казначействе хватит денег на выполнение всех обязательств по обслуживанию и погашению долгов до июля 2021-го.

Шмыгаль назвал требования, которые Украина должна выполнить для получения нового кредитного транша:

закон о Высшем совете правосудия;

решение вопроса с НАПКА – введение уголовной ответственности за ложь в декларациях;

вопрос НАБУ – суд признал неконституционным назначение Артема Сытника, подали два законопроекта о НАБУ, которые рассмотрит парламент;

отмена регулируемого тарифа на газ;

снижение дефицита государственного бюджета в ближайшие годы.

О тарифах на электроэнергию и газ

В Украине с 1 апреля тарифы на электроэнергию, вероятно, оставят на действующем уровне.

"Скорее всего цена останется 1,68. Меморандум с зелеными выполняется, есть задержка. Нарушать меморандум и не погашать долги мы не собираемся. Есть договоренности с международными финансовыми партнерами касательно выпуска зеленных облигаций (green bonds)", – сказал премьер.

По его словам, "Энергоатом" в течение года выполнял обязательство продавать электроэнергию по 1 коп. за кВт-час населению, что привело к проблемам у предприятия. Это позволило компенсировать тариф в 1,86 грн за кВт-час, которые платят украинцы и который не соответствует экономически обоснованному уровню.

Также Шмыгаль подчеркнул, что в Украине начал действовать рынок газа и возвращаться к специальным социальным ценам для населения правительство не будет.

"Наша концепция – это рыночная экономика и рыночные цены. Мы вводили с 1 января рынок газа, мы отменили ВСО (возложение специальных обязанностей) по ценам на газ для населения. И, конечно, я не вижу возможности делать шаги назад", – отметил он.

Украина в 2025 году сможет сама себя обеспечить газом. Собственная добыча ресурса может полностью обеспечить потребность как для населения, так и для производственных потребителей.

О возможном увольнении главы "Нафтогаза"

Острых причин для увольнения главы "Нафтогаза" Андрея Коболева вместе с наблюдательным советом компании нет. Кроме того, это невозможно сделать простым решением правительства.

По мнению премьера, в "Нафтогазе" должны относиться к такому предостережению как к толчку к более продуктивной работе. Помимо прочего, он уверен, что в компании должны активно заниматься наращиванием собственной добычи газа.

О росте цен на бензин

Правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине. Шмыгаль обсуждал эту проблему с президентом, также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с теми, кто поставляет топливо и торгует в розницу.

"Мы в открытом диалоге с основными сетями. Положение схожее с прошлым годом. У меня есть надежда, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована", – резюмировал он.

Об отмене перевода часов в Украине

Кабмин поддерживает инициативу парламента об отказе в Украине от традиции перевода часов.

"Правительство поддерживает такое направление. Это европейская практика и расчеты делались давно. В течение десяти лет в обществе продолжалась дискуссия – оставлять или нет. В настоящее время мы считаем, что на территории всего государства должно быть киевское время и оно будет", – заверил премьер.

По его мнению, отказ от летнего времени на самом деле не несет для энергетики Украины ни экономии, ни потерь. Это наоборот обезопасит граждан от психологического "давления" из-за перевода стрелок.