Украинские журналисты и священники могут попасть в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Украинских журналистов и священнослужителей могут продвинуть в приоритетности вакцинации от коронавируса (COVID-19).

Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства, этот вопрос будет рассмотрен на уровне Минздрава.

"Будут ли вноситься изменения в этапность, а именно в перечень людей, которые подпадают под вакцинацию? Возможно, так как есть разные предложения", – отметил он.

По словам Шмыгаля, на Всеукраинском совете церквей было предложение продвинуть в приоритетности вакцинирования священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми.

"Такие нюансы и поправки возможны. Мы их обсуждаем на уровне Министерства здравоохранения и на уровне экспертов", – добавил премьер.

В какой последовательности происходит вакцинация?

На первом этапе прививки будут получать медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в зоне ООС.

На втором этапе – медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.

На третьем этапе – люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.

На четвертом этапе – люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные целевые группы, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, возможно, уже летом смогут самостоятельно вакцинироваться от коронавируса за собственные деньги.

Такую возможность хотят дать, в том числе, украинцам, которые не получат бесплатную прививку, но будут в ней нуждаться для путешествий за границу.