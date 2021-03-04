"Энергоатом" в течение года выполнял обязательство продавать электроэнергию по 1 коп. за кВт-час населению, что привело к проблемам у предприятия. Это позволило компенсировать тариф в 1,86 грн за кВт-час, которые платят украинцы и который не соответствует экономически обоснованному уровню.

Об этом во время своей пресс-конференции 4 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Встреча с журналистами транслировалась на официальном Youtube-канале правительства. "Тариф 1,68 грн нерыночный, он значительно ниже рыночного. Учитывая значительный рост в энергобалансе доли зеленой энергетики, "Энергоатом" имел проблемы. Летом, когда был профицит электроэнергии, это объективно приводило к ухудшению показателей "Энергоатома", – пояснил премьер.

По его словам, результаты работы предприятия за год удовлетворительные. "Я не скажу, что они отличные, есть действительно проблемы... " – добавил Шмыгаль. Чтобы нормализовать ситуацию, "Энергоатому" позволили выходить на двухсторонние соглашения, на рынок сутки наперед, продавать электроэнергию на торгах.

Также премьер-министр утверждает, что для полной стабилизации ситуации нужно назначить министра энергетики. Сейчас Юрий Витренко находятся в статусе исполняющего обязательства, в Верховной Раде дважды не нашлось голосов для его назначения.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления и 3000 кВт-час при наличии электрического котла. После этого все бытовые потребители уплачивают единый тариф – 1,68 грн/кВт-час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

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