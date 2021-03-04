Шмыгаль признал третью волну COVID-19 и допустил возвращение к жесткому локдауну
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возвращение к жесткому локдауну из-за начала третьей волны пандемии COVID-19.
Как сказал он на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства, факт третьей волны коронавируса уже невозможно как-то скрыть.
Шмыгаль напомнил, что в "красную" карантинную зону попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.
"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сейчас в "оранжевой" зоне", – отметил он.
По словам премьера, как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, то скорее всего придется возвращаться к введению локдауна на всей территории страны.
В то же время он подчеркнул, что очень бы не хотел вводить жесткий локдаун.
По словам Шмыгаля, процесс вакцинации в Украине займет как минимум полтора-два года, на протяжении которых необходимо будет соблюдать противоэпидемиологические меры.
"Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Шмыгаль заявил, что вскоре в Украину должны начать поставлять вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.
В то же время он спрогнозировал новые волны пандемии COVID-19 в 2021 году.