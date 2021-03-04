Шмыгаль признал третью волну COVID-19 и допустил возвращение к жесткому локдауну

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возвращение к жесткому локдауну из-за начала третьей волны пандемии COVID-19.

Как сказал он на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства, факт третьей волны коронавируса уже невозможно как-то скрыть.

Шмыгаль напомнил, что в "красную" карантинную зону попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, которые сейчас в "оранжевой" зоне", – отметил он.

По словам премьера, как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, то скорее всего придется возвращаться к введению локдауна на всей территории страны.

В то же время он подчеркнул, что очень бы не хотел вводить жесткий локдаун.

По словам Шмыгаля, процесс вакцинации в Украине займет как минимум полтора-два года, на протяжении которых необходимо будет соблюдать противоэпидемиологические меры.

"Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – добавил он.

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