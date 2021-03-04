Шмыгаль заявил, что украинцы не получат спеццен на газ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине начал действовать рынок газа и возвращаться к специальным социальным ценам для населения правительство не будет.

"Наша концепция – это рыночная экономика и рыночные цены. Мы вводили с 1 января рынок газа, мы отменили ВСО (возложение специальных обязанностей) по ценам на газ для населения. И, конечно, я не вижу возможности делать шаги назад", – сообщил Шмыгаль в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции "Год работы правительства".

По его словам, Украина активно движется к справедливому и конкретному рынку газа как для населения, так и для оптовых потребителей.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что цены на газ не должны быть шоком и стрессом для населения.

"Где в Европе видно, что население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более низкую цену за газ, хватит ли зарплаты, чтобы рассчитаться за отопление в зимний период? Никто из нас не хочет иметь стресс", – резюмировал премьер-министр.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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