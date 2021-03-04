Премьер ответил, будет ли в Украине собственная вакцина против COVID-19

В Украине начинали разрабатывать собственную вакцину против коронавируса, как в свое время анонсировал президент Владимир Зеленский. Однако из-за обилия уже изобретенных препаратов в мире это потребность якобы отошла на задний план.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего брифинга относительно года работы правительства. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украинские ученые принимали активное участие в разработках вакцин в разных странах, в том числе и в Украине. Украинская вакцина действительно начала разрабатываться. Ученые работали над этим. Но сегодня уже так много вакцин..." – отметил он.

По словам премьера, даже в случае изготовления отечественного препарата для инъекций против коронавиуруса, он бы не смог стать конкурентоспособным на нынешнем рынке так быстро.

"Сегодня есть конкурентный рынок и надо этим пользоваться. Украинская вакцина, даже в случае ее появления, потребует еще дополнительных исследований, что займет 9-10 месяцев. Это долго и к тому времени мы уже воспользуемся существующими продуктами на рынке", – объяснил Шмыгаль и добавил, что ученые продолжают работу в этом направлении.

Напомним:

в апреле 2020 года Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделено не менее миллиона долларов на разработку вакцины против коронавируса.

В Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни. В Национальной академии наук заявили, что одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.

О результатах исследования отечественного кандидата в вакцины от COVID-19 Зеленскому доложили в октябре 2020-го

Один из разработчиков такого препарата, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, профессор Михаил Федоров заявил, что доклинические испытания на животных прошли успешно. Он даже отметил, что вакцину хотят испытать на людях через три месяца..

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же брифинге премьер Денис Шмыгаль заявил, что готов получить прививку против коронавируса публично, как это сделали президент, глава Минздрава и другие чиновники.