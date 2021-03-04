Рост цен на бензин: Кабмин начал проверки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине.

"Контролирующие органы получили поручение Кабинета министров, есть ряд документов, начаты процедуры по проверкам законности функционирования отдельных сетей и станций. Также Антимонопольный комитет выполняет свою работу", – сообщил Шмыгаль в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции "Год работы правительства".

Глава правительства отметил, что обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским. Также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с сетями, которые поставляют топливо и торгуют в розницу.

"Мы в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом. У меня есть надежда, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована", – резюмировал Шмыгаль.

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