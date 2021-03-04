Рост цен на бензин: Кабмин начал проверки
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине.
"Контролирующие органы получили поручение Кабинета министров, есть ряд документов, начаты процедуры по проверкам законности функционирования отдельных сетей и станций. Также Антимонопольный комитет выполняет свою работу", – сообщил Шмыгаль в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции "Год работы правительства".
Глава правительства отметил, что обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским. Также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с сетями, которые поставляют топливо и торгуют в розницу.
"Мы в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом. У меня есть надежда, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована", – резюмировал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо на 0,3-2 грн/л. На текущей неделе консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды повышала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
В Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т).