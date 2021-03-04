Украина сможет сама себя обеспечить газом: Шмыгаль назвал дату

Украина в 2025 году сможет сама себя обеспечить газом. Собственная добыча ресурса может полностью обеспечить потребность как для населения, так и для производственных потребителей.

Об этом в ходе пресс-конференции 4 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Встреча с журналистами транслировалась на официальном Youtube-канале правительства.

"Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах, благодаря открытию новых месторождений газа, сможем полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины как для населения, так и для производственных потребителей. Более того, дальше развиваться", – заявил премьер.

Стратегия энергонезависимости в первую очередь заключается в этом. Шмыгаль отметил, что у Украины достаточно запасов газа.

Отметим, ранее в Украине планировали выйти на полное обеспечение газа без импорта уже с 2020 года. Однако этот план сорвали.

Напомним, что отбор газа из хранилищ Украины в феврале 2021-го стал самым высоким за последние восемь лет. Он достигнул отметки 2,9 млрд куб. м. Так, в течение 16 дней (с 6 по 21 февраля) из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.

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