МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ

Ольга Ганюкова
Общество
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МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ
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Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию Российской Федерации. Это связано с тем, что украинские власти рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Кремлем.

А такая ситуация может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории страны-оккупанта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины […] Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – говорится в заявлении.

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В МИД отметили, что пренебрежение рекомендациями значительно усложнит оказание помощи и защиты украинским гражданам в России.

Кроме того, в ведомстве предоставили контакты дипломатических представительств в РФ. Ознакомиться с ними можно на сайте МИД.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что к нему поступил запрос от Министерства иностранных дел с предложением рассмотреть вопрос разрыва украинско-российских дипотношений.

Со своей стороны пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипотношений с Украиной крайне нежелателен, так как это "сделает отношения двух стран и народов еще сложнее".

Напомним, 21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.

Депутаты Верховной Рады Украины осудили "признание" Россией террористических организаций "Л/ДНР" и обратились в международные учреждения с призывом запретить экспорт в Россию высоких технологий, в частности, касающихся военно-промышленного комплекса. Решение поддержано 336 голосами.

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