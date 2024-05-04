Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій, станом на 03.05.2024:

1

Росія постачає нафту до Північної Кореї понад встановлений ООН рівень.

Обсяги порушують мандати Ради Безпеки ООН.

США планують запровадити нові санкції у відповідь.

Заява прозвучала після того, як групу експертів ООН, яка слідкує за дотриманням санкцій ООН проти Північної Кореї, було розпущено після російського вето.

За даними американських чиновників, лише у березні Росія поставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів переробленої нафти, і, враховуючи близьке розташування російських та північнокорейських торгових портів, Росія може підтримувати ці поставки необмежено довго.

2

Обсяг імпорту російської нафти до Індії у квітні досяг максимуму за останні дев'ять місяців і склав 1,96 млн барелів на добу.

Цей показник також на 19% перевищує дані за підсумками березня 2024 року.

У квітні загальний обсяг імпорту нафти Індії склав 4,86 млн. барелів на добу, при цьому на частку Росії припало 40,3%.

Зокрема, Нью-Делі за добу імпортував 1,54 млн барелів нафти Urals.

3

Найбільший клієнт "Газпрому" у Німеччині вимагає $15 млрд за непоставлений газ.

Німецький концерн Uniper, у минулому найбільший покупець російського газу у Німеччині, вимагає понад $15 млрд від "Газпрому" як компенсацію за збитки, які компанія зазнала через порушення Москвою газових контрактів.

Оскільки Європейський Союз ще не впровадив санкції щодо російського газу, немає правової бази для розірвання контрактів Uniper.

Німецька група повністю замінила обсяги російського газу через інших постачальників. Проте контракти із Газпромом юридично діють. Вони діють до 2035 року та покривають 250 терават-годин (ТВт-рік) газу, що еквівалентно четверті потреб Німеччини в газі.

Німецька компанія, яка закуповувала у "Газпрому" 20 млрд кубометрів газу щорічно, чекає на вердикт суду в найближчі місяці.

4

Російський гігант "Газпром" прозвітував про рекордні збитки після відключення газу Європі.

За підсумками 2023 року компанія, що має монопольне право на експорт трубопровідного газу з РФ, отримала рекордний у своїй історії чистий збиток – 629 млрд рублів.

Результати "Газпрому" катастрофічно слабкі – виручка впала на 27% до 8,54 трлн рублів, прибуток до вирахування податків – вдвічі, до 1,77 трлн рублів.

Більше того, за підсумками року "Газпром" отримав операційний збиток: його операційні витрати виявилися більшими за виручку на 364 млрд рублів.

На операційному рівні "Газпром" збитковий уже п'ять кварталів поспіль, а одна з причин жахливих показників – катастрофічні результати газового сегменту".

5

Італія вимагає компенсації компаніям ЄС, які постраждали від російських санкцій.

Уряд Італії співпрацює з Європейським Союзом, щоб гарантувати, що компанії блоку, які постраждали від російських санкцій, отримають компенсацію за збитки, які вони зазнали, йдеться в четвер.

Росія передала активи кількох західних компаній під "тимчасове управління" з початку війни в Україні, виправдовуючи такі кроки помстою за дії інших країн проти російського бізнесу.

ЄС може надати європейським компаніям, чиє майно й активи були конфісковані росією, доступ до частини заморожених коштів Газпрому або інших російських фірм.

"Ми активно працюємо на європейському фронті, оскільки питання санкцій може бути вирішене лише у європейському контексті. Ми шукаємо рішення, аби компенсувати втрати, що зазнали компанії, яких торкнулися російські санкції", – сказав Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

6

Ідея повної конфіскації заморожених російських активів більше не обговорюється, кажуть приватно чиновники G7.

Натомість західні країни вивчають альтернативні способи отримання фінансування із заблокованих коштів.

У Білому домі просувають ідею, яка передбачає випуск облігацій на суму щонайменше $50 млрд, забезпечених прибутком від російських активів;

ЄС пропонує використати частину отриманого та майбутнього прибутку від російських активів для спільних закупівель зброї для України.

Однак, як зазначив німецький чиновник, це буде працювати, якщо бойові дії закінчаться у найближчому майбутньому, а довгострокові плани мають бути підкріплені самими активами.

Чиновники Євросоюзу дистанціюються від усіх механізмів, які можуть зачіпати самі російські активи, побоюючись заходів у відповідь, а також насторожено ставляться до всього, що може вплинути на роль євро як глобальної резервної валюти.

Так, за свої резерви побоюються Індонезія та Саудівська Аравія, які, за словами одного з європейських чиновників, уже запитують, чи в безпеці їхні гроші.

7

США відверто говорили з Китаєм про неприпустимість поставок у Росію електроніки та інших компонентів, які РФ може використовувати в військово-промисловій базі, та хочуть припинити цей процес.

Таку позицію висловив радник Білого дому Джон Кірбі. "Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості Росії, і ми прагнемо припинити це", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження 1 травня санкцій США, в тому числі проти китайських компаній, поки не може сказати, чи відбулися зміни у діях Китаю.

Однак Кірбі підкреслив, що представники США були дуже відвертими й прямими з китайською стороною щодо неприпустимості підтримки військових зусиль Росії.

8

У Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників.

Двоє бізнесменів з Німеччини, які, як стверджується, незаконно постачали в Росію електронні компоненти для безпілотників, постануть перед Вищим регіональним судом Штутгарта.

Згідно з обвинувальним висновком, замовник чоловіків в Росії виготовляв військові матеріали та компоненти. Ймовірно, йдеться про безпілотник "Орлан-10", який використовується російськими збройними силами в Україні.

Згідно з обвинуваченням, поставлені електричні компоненти є звичайним компонентом цього типу безпілотників і підпадають під дію ембарго Європейського Союзу щодо Росії.

Вважається, що незаконно доставлені компоненти коштували близько 875 тисяч євро.

9

Raiffeisen Bank International (RBI) почне процес відходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року, повідомив глава компанії Йохан Штробль.

Новий план згортання бізнесу створено відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Пан Штробль додав, що в компанії вважають продаж бізнесу найшвидшим і найпрозорішим способом залишити росію.

Він уточнив, що за останні два роки RBI отримала заяви про зацікавленість багатьох російських та іноземних партнерів. Глава компанії також зазначив, що можливі російські покупці банку перебувають під санкціями.

10

Постійний комітет Палати громад Канади із закордонних справ має намір провести слухання на тему, чому уряд дозволив корпораціям Airbus та Bombardier купувати титан у Росії, попри введені раніше санкції.

Члени комітету хочуть запросити на слухання міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, натомість відмовились заслухати представників компаній Airbus та Bombardier.

"Ми розуміємо, що це рішення було особливо обурливим, оскільки Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти Росії та її титану", – заявила депутат від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, яка внесла пропозицію щодо проведення слухань.