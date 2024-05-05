Украина празднует одиннадцатую Пасху в условиях войны: все детали

В воскресенье, 5 мая, в Украине празднуют самых счастливый праздник для всех христиан – православную Пасху. И хотя в этом году он оказался поздним, его традиции остались неизменными: в церквях прошли праздничные богослужения и освящение пасочек.

С поздравлениями выступили президент, командующий ВСУ и священнослужители, пожелав мира и призвав граждан не забывать о безопасности. OBOZ.UA следит за тем, как украинцы отмечают Пасху вот уже одиннадцатый год в условиях войны, в частности третий – во время военного положения.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал к Пасхе картинку с крашанками, которые имеют символический подтекст: на них изображены украинские средства ПВО, благодаря которым сегодня Силы обороны защищают небо.

"Всех наших воинов, весь наш народ поздравляю с Пасхой – важнейшим религиозным праздником христиан всего мира. Для нас, украинцев, праздник Воскресения Христова сейчас имеет особое значение, ведь он символизирует победу жизни над смертью, святости – над грехом. Наше свободолюбие, наши культурные и духовные ценности не имеют ничего общего с супостатом. Мы обязательно победим агрессора мощным оружием, силой украинского духа и с Божьей помощью! Христос Воскрес!" – отметил генерал-лейтенант.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Пасхой, отметил, что в самый сложный период новейшей истории Украины наш народ познает истинное наполнение библейских заповедей и четко понимает, кто есть кто в современном мире. Также он выразил уверенность, что сегодня "у Бога на плече – шеврон с украинским флагом!".

С Пасхой украинцев поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Он призвал всех гражданских вспомнить в этот день наших воинов на передовой, ветеранов, потерявших свое здоровье в борьбе с врагом, и погибших Героев, благодаря которым мы продолжаем жить в независимой стране.

В ГСЧС попросили украинцев тщательно соблюдать правила безопасности на Пасху. Конечно, гражданам напомнили не только о том, как избежать пожаров, но и о необходимости находиться в укрытиях и других безопасных местах во время вражеских обстрелов.

Поздно ночью в воскресенье скауты доставили в Украину Благодатный огонь из Иерусалима. Первыми на украино-молдавской границе его встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления ГПСУ.

Далее Благодатный огонь развезли по Украине. Священнослужители напомнили, что Пасха – это светлый день победы жизни над смертью, добра над злом, поэтому призывали верующих уверенно пребывать в вере, надежде и любви, которые приносит воскресший Господь.

"В радости Воскресения поздравляю наших воинов-героев, сыновей и дочерей Украины, которые защищают нас на фронте и готовы жертвовать всем из любви к своей земле и родному народу. Мы верим в вашу в Боге силу, мы ценим вашу стойкость перед злом, над которым неизбежно одержим победу", – сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).

В условиях военного положения власти призвали граждан пересматривать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избегать массовых собраний и не создавать скоплений людей. Но те украинцы, которые желали лично побыть на литургии и освящении пасок, где это было возможно, приходили в храмы до начала комендантского часа и оставались там до утра.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в своем обращении по случаю великого христианского праздника Воскресения Господня призвал украинцев продолжить путь вперед к победе над российским агрессором.

"Этот праздник – о жизни, победе, надежде и вере. Поэтому пусть Воскресший Христос во всех уголках украинской земли и всюду, где живет и борется ныне украинство, принесет надежду и утешение, дарит силы и вдохновение продолжать, несмотря на все трудности и испытания, – идти вперед, к великой украинской Победе. Христос воскрес!" – сказал митрополит Киевский и всей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ напомнили, что государство-террорист Россия неоднократно нарушало "мирные договоренности" на время праздников и обстреливало гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому защитники неба призвали украинцев к Пасхе быть готовыми к новым вражеским атакам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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