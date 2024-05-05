Блог | Как минимум год у человечества ещё есть
Христос воскресе! Благодатный огонь сошёл. Конец света снова откладывается. Человечеству нужно действовать в этот подаренный дополнительный год оптимально.
Цивилизация должна доказать, что она может не только потреблять и обогащаться, но и по-настоящему противостоять дьяволу. Украина и Израиль неслучайно атакованы одновременно. Это война зла против Добра. Роли определены. Время действий.
Когда гитлер напал на Польшу, у неё были договора с Великобританией и Францией. Оба союзника честно объявили Германии войну. Но боевых действий не начали. Эта "странная война" развязала агрессору руки. Так не защищают. Дай, Господи, Силам Добра смелых друзей. Которые не предадут.
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