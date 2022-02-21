Путин собирает внеочередное заседание Совбеза РФ: Песков раскрыл подробности

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин соберет внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Тему мероприятия не уточнили, предположительно, речь пойдет о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о регулярном, на нем выступит сам глава государства, возможны доклады и других участников.

В то же время возможную силовую помощь России "Л/ДНР", в случае поступления от них такого, запроса, Песков комментировать отказался.

Отметим: ситуация на Донбассе в последние дни обострилась. Увеличилось количество обстрелов со стороны российcко-оккупационных войск, которые направлены в том числе и на мирное население. Ранее разведка установила, что готовятся провокационные обстрелы мирных населенных пунктов. В них пропагандисты планируют обвинить украинских военных.

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Отмечается, что главный специалист так называемого Министерства информации ДНР Александр Гриценко распорядился отснять последствия обстрелов якобы "украинскими силами".

Еще 18 февраля в "Л/ДНР" заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет. Все это объяснили фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты.

Тем временем еще 15 февраля Государственная дума Российской Федерации поддержала постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР. После чего пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "признание" Россией "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с Минскими соглашениями. При этом в Кремле ушли от вопроса о дальнейших действиях после получения обращения Госдумы.

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