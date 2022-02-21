Путин одернул Нарышкина, который предложил принять 'Л/ДНР' в состав РФ: видео курьезного момента

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился на заседание Совета безопасности, предложив принять "ЛНР" и "ДНР" в состав РФ. Таким заявлением он рассмешил даже самого Путина.

Заседание состоялось в понедельник, 21 февраля. Российские чиновники во главе с Путиным обсуждали "признание независимости" оккупированных украинских территорий. Во время выступления главный разведчик РФ явно нервничал и даже заикался (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Нарышкин, вероятно, забыл правильные слова или же не понимал о чем в целом идет речь, но Путин напомнил разведчику, что ему нужно сказать. Между ними состоялся такой диалог:

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Путин: В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?

Нарышкин: Нет, я...

Путин: Или признавать их суверенитет ("ДНР" и "ЛНР". – Ред.)?

Нарышкин: Я поддержу...

Путин: Говорите прямо.

Нарышкин: Я поддержу предложение о признании.

Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.

Нарышкин: Поддерживаю предложение...

Путин: Так и скажите.

Нарышкин: Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации.

Путин: Мы об этом не говорим и этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет?

Нарышкин: Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Напомним, что на заседании Совбеза российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил со скандальным заявлением относительно так называемого признания независимости террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он отметим, что "независимость" нужно признавать в их административных границах включая Мариуполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обратились с просьбой к Путину признать независимость "республик". Кроме того, террористы потребовали заключить дружбу с РФ, что предполагает сотрудничество в сфере обороны.