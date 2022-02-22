Стратегически это хорошо, но нужно пережить сложные времена: экспертные мнения о признании 'Л/ДНР'

Ряд украинских экспертов и граждан высказали свое мнение о признании Россией. Некоторые уверены, что в стратегической перспективе такое решение на руку Украине, однако стоит готовиться к сложному периоду.

В частности, свои мнения высказали бывший глава МВД Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко – многие призывают Запад ввести санкции против РФ. Также есть реакция и некоторых россиян. OBOZREVATEL собрал основные заявления.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков отметил теперь Минские соглашения не существуют и необходимо строить новую реальность.

"Завершится для нас стратегически хорошо, но нам придется пережить определенный период сложных времен", – сказал экс-министр.

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Однако он добавил, что 22 февраля Совет Федерации и Госдума признают независимость и подпишут союзный договор с "Л/ДНР".

"После этого, скорее всего уже официально, там появятся войска РФ. Это одна часть факта, вторая – полностью раскритиковав украинское государство и руководство, Путин заявил, что Украина как государство живет несчастливо, но если вы будете продолжать в таком духе, на вас вся ответственность за кровопролитие", – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что теперь Минские соглашения не существуют, поэтому нужно строить новую реальность. "В ее рамках придется признать, что на какое-то длительное время наши оккупированные территории Донбасса и Крыма будут числиться до тех пор, пока путинская империя не распадется", – пояснил бывший министр.

С другой стороны, добавил он, западным мир избавится от иллюзий.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что своим решением Путин выбрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка.

"Сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир к новой мировой войне, хотя первым адресатом является Украина. Путин так ненавидит ее суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так н хочет видеть наш успех, что готов к любому безумству", – пояснил Порошенко.

Он призвал Запад ввести санкции против Путина и его окружения. А украинцев и весь демократическим мир – быть едиными в сдерживании агрессии.

"Мы обязательно победим, потому что с нами правда. Мы боремся за свою землю и свое европейское будущее", – отметил глава партии "ЕС".

Бывший заместитель главы МВД добавил, что обращение Путина намекало на то, что он не оставит Украину в покое.

"Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов "Л/ДНР" были разработаны и продуманы годы назад. Это был план "Б". План "А" был и остается – это прямое вторжение в Украину".

Он добавил, что сейчас необходимо сплотиться.

"Мы построим сильное, эффективное, не продажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии. Иначе Украина будет разорвана на части. У Путина есть план, и не один, как уничтожить нашу страну. Нам нужен наш, простой и понятный план – как защитить Украину", – подчеркнул Геращенко.

Бывший премьер-министр отметил, что решение Путина – это все равно, что объявить войну всему демократическому миру.

"Лига демократических наций должна объединиться и покончить с этой раковой опухолью, прежде чем она поглотит мир", – призвал Гройсман.

Он добавил, что больше нет места политическим спорам, все они должны проснуться и перестать демонстрировать эгоизм.

Бывший министр инфраструктуры заявил, что теперь всем должны понять – мир можно заключить только на пепелищах Кремля.

Мэр Киева призвал международных партнеров Украины ввести санкции против России из-за решения "признать" "Л/ДНР".

"Россия разрушила все нормы международного права, терзая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" – написал он.

Бывший народный депутат обратил внимание, что Путин нагло лжет, манипулирует, подменяет понятия и оправдывается. Несмотря на это, украинцам нужно следовать своему плану и побеждать.

"Усиливаем ВСУ, верим в ВСУ, помогаем ВСУ. А еще, верим в себя и Украину. И объединяемся", – призвал он украинцев.

Журналистка отметила, что в решении Путина есть и плюсы. К ним можно отнести то, что "Франкенштейн" под названием "минский формат" наконец-то умер, и теперь у Украины свободны руки от натягивания ОРДЛО в Конституцию

Теперь, добавила она, необходимо:

ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях;

призвать резервистов первой волны,

увеличить расходы на оборону,

признать заявление Путина выходом из Минских соглашений и призвать международное сообщество ввести санкции,

всем, у кого есть родственники в ОРДЛО, при первой же возможности вывезти их.

Ветеран АТО назвал заявление Путина смешным.

"Нагнал жути, почти объявил ядерную войну, а в конце непристойно пустил ветер – подписал соглашение с какими-то уголовниками. Какая страна, такая и война. Слабак", – отметил он.

Военный корреспондент обратил внимание, что российская армия впервые официально заходит на суверенную украинскую территорию.

"Впервые против наших ребят на Донбассе будут стоять не шахтеры и трактористы, а солдаты ВС РФ. Из хорошего – Минским соглашениям, которые мучили нас восемь лет, теперь конец", – подчеркнул он.

Из россиян отреагировал музыкант, лидер группы "Машина времени". Макаревич высказался о своих соотечественниках: "В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный – самый мудрый. "Вот царь придет – царь рассудит". История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, но кто же ее помнит".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позднее были опубликованы указы, в которых говорится фактически о введении войск РФ на оккупированные территории Украины.