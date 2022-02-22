Стратегически это хорошо, но нужно пережить сложные времена: экспертные мнения о признании "Л/ДНР"

Юрий Сергиенко
Политика
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Стратегически это хорошо, но нужно пережить сложные времена: экспертные мнения о признании 'Л/ДНР'
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Ряд украинских экспертов и граждан высказали свое мнение о признании Россией. Некоторые уверены, что в стратегической перспективе такое решение на руку Украине, однако стоит готовиться к сложному периоду.

В частности, свои мнения высказали бывший глава МВД Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко – многие призывают Запад ввести санкции против РФ. Также есть реакция и некоторых россиян. OBOZREVATEL собрал основные заявления.

Арсен Аваков

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков отметил теперь Минские соглашения не существуют и необходимо строить новую реальность.

"Завершится для нас стратегически хорошо, но нам придется пережить определенный период сложных времен", – сказал экс-министр.

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Однако он добавил, что 22 февраля Совет Федерации и Госдума признают независимость и подпишут союзный договор с "Л/ДНР".

"После этого, скорее всего уже официально, там появятся войска РФ. Это одна часть факта, вторая – полностью раскритиковав украинское государство и руководство, Путин заявил, что Украина как государство живет несчастливо, но если вы будете продолжать в таком духе, на вас вся ответственность за кровопролитие", – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что теперь Минские соглашения не существуют, поэтому нужно строить новую реальность. "В ее рамках придется признать, что на какое-то длительное время наши оккупированные территории Донбасса и Крыма будут числиться до тех пор, пока путинская империя не распадется", – пояснил бывший министр.

С другой стороны, добавил он, западным мир избавится от иллюзий.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что своим решением Путин выбрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка.

"Сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир к новой мировой войне, хотя первым адресатом является Украина. Путин так ненавидит ее суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так н хочет видеть наш успех, что готов к любому безумству", – пояснил Порошенко.

Он призвал Запад ввести санкции против Путина и его окружения. А украинцев и весь демократическим мир – быть едиными в сдерживании агрессии.

"Мы обязательно победим, потому что с нами правда. Мы боремся за свою землю и свое европейское будущее", – отметил глава партии "ЕС".

Антон Геращенко

Бывший заместитель главы МВД добавил, что обращение Путина намекало на то, что он не оставит Украину в покое.

"Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов "Л/ДНР" были разработаны и продуманы годы назад. Это был план "Б". План "А" был и остается – это прямое вторжение в Украину".

Он добавил, что сейчас необходимо сплотиться.

"Мы построим сильное, эффективное, не продажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии. Иначе Украина будет разорвана на части. У Путина есть план, и не один, как уничтожить нашу страну. Нам нужен наш, простой и понятный план – как защитить Украину", – подчеркнул Геращенко.

Пост Антона Геращенко.
Владимир Гройсман

Бывший премьер-министр отметил, что решение Путина – это все равно, что объявить войну всему демократическому миру.

"Лига демократических наций должна объединиться и покончить с этой раковой опухолью, прежде чем она поглотит мир", – призвал Гройсман.

Он добавил, что больше нет места политическим спорам, все они должны проснуться и перестать демонстрировать эгоизм.

Пост Владимира Гройсмана.
Владимир Омелян

Бывший министр инфраструктуры заявил, что теперь всем должны понять – мир можно заключить только на пепелищах Кремля.

Пост Владимира Омеляна.
Виталий Кличко

Мэр Киева призвал международных партнеров Украины ввести санкции против России из-за решения "признать" "Л/ДНР".

"Россия разрушила все нормы международного права, терзая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" – написал он.

Борислав Береза

Бывший народный депутат обратил внимание, что Путин нагло лжет, манипулирует, подменяет понятия и оправдывается. Несмотря на это, украинцам нужно следовать своему плану и побеждать.

"Усиливаем ВСУ, верим в ВСУ, помогаем ВСУ. А еще, верим в себя и Украину. И объединяемся", – призвал он украинцев.

Пост Борислава Березы.
Марина Данилюк-Ярмолаева

Журналистка отметила, что в решении Путина есть и плюсы. К ним можно отнести то, что "Франкенштейн" под названием "минский формат" наконец-то умер, и теперь у Украины свободны руки от натягивания ОРДЛО в Конституцию

Теперь, добавила она, необходимо:

  • ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях;

  • призвать резервистов первой волны,

  • увеличить расходы на оборону,

  • признать заявление Путина выходом из Минских соглашений и призвать международное сообщество ввести санкции,

  • всем, у кого есть родственники в ОРДЛО, при первой же возможности вывезти их.

Пост Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Пост Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Мирослав Гай

Ветеран АТО назвал заявление Путина смешным.

"Нагнал жути, почти объявил ядерную войну, а в конце непристойно пустил ветер – подписал соглашение с какими-то уголовниками. Какая страна, такая и война. Слабак", – отметил он.

Пост Мирослава Гая.
Андрей Цаплиенко

Военный корреспондент обратил внимание, что российская армия впервые официально заходит на суверенную украинскую территорию.

"Впервые против наших ребят на Донбассе будут стоять не шахтеры и трактористы, а солдаты ВС РФ. Из хорошего – Минским соглашениям, которые мучили нас восемь лет, теперь конец", – подчеркнул он.

Пост Андрея Цалипенко.
Андрей Макаревич

Из россиян отреагировал музыкант, лидер группы "Машина времени". Макаревич высказался о своих соотечественниках: "В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный – самый мудрый. "Вот царь придет – царь рассудит". История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, но кто же ее помнит".

Пост Андрея Макаревича.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позднее были опубликованы указы, в которых говорится фактически о введении войск РФ на оккупированные территории Украины.

УкраинаВойна на ДонбассеАнтон ГеращенкоАрсен АваковВиталий КличкоПетр ПорошенкоВладимир ОмелянБорислав БерезаВладимир ГройсманМарина Данилюк-ЯрмолаєваАндрей Макаревич