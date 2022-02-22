Зеленский заявил, что Киев рассматрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ

Власти Украине рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. На днях этим отношениям исполнилось 30 лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом, которая транслировалась в Facebook ОП. По словам главы государства, к нему пришел запрос от Министерства иностранных дел с предложением рассмотреть вопрос разрыва украинско-российских дипотношений.

"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", – пообещал Зеленский.

Видео дня

Новость обновляется...