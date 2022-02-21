Пушилин и Пасечник попросили Путина признать "независимость" "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость "республик". Кроме того, террористы потребовали заключить дружбу с РФ, что предполагает сотрудничество в сфере обороны.

Об этом в своем Telegram сообщила пропагандистка Ольга Скабеева. Также в сети появилось соответствующее видеообращение Пушилина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

"От имени всего народа "ДНР" просим Вас признать "ДНР", как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", – заявил террорист.

Видео дня

Напомним: Государственная дума Российской Федерации еще 15 февраля поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Данный документ отправили на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. Его поддержали 351 из 368 присутствующих на заседании депутатов. Инициатором обращения к президенту РФ о необходимости "признания" псевдореспублик стала Коммунистическая партия России.

В свою очередь Путин прокомментировал обращение к нему нелегитимной Госдумы о признании террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса".

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