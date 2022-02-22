Последствия будут ужасными для всего мира: в США отреагировали на заявление РФ о введении войск на Донбасс

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы и всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

При этом представитель США в ООН отметила, что не верит в то, что президент РФ Владимир Путин остановится на достигнутом. Об этом Линда Томас-Гринфилд заявила на экстренном заседании Совбеза ООН, сообщает издание Reuters.

Также развертывание того, что Россия назвала "миротворческой операцией" на востоке Украины представитель США назвала "чушью".

"Последствия действий России будут ужасными – для всей Украине, для всей Европе и для всего мира. Президент Путин разорвал Минские соглашения в клочья. Мы ясно дали понять, что не верим, что он остановится на этом", – сказала Томас-Гринфилд, имея в виду соглашения 2014 и 2015 годов, направленные на прекращение конфликта между украинской армией и российско-оккупационными войсками на востоке Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО.

В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.

Само заседание могло транслироваться в записи, то есть оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость".

Необходимость признать самопровозглашенные республики боевики объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, видеообращение они записали за два дня до публикации – до заявленной "атаки Украины".

Напомним, что Госдума РФ поддержала решение о "признании" "республик" еще 15 февраля. В Украине и мире скандальная инициатива вызвала острую критику.

Примечательно, что указы президента России, которыми он признает "независимость" "ДНР" и "ЛНР" содержат пункт о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.