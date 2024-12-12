Самые громкие скандалы в украинском шоубизе 2024 года: 'сорванный' Нацотбор, ссоры звезд и блогеры-беглецы

2024 год стал испытанием для украинского шоу-бизнеса из-за громких конфликтов, скандальных заявлений и резонансных событий, которые не только всколыхнули общественность, но и вывели на чистую воду знаменитостей, умалчивавших свое настоящее "я". Такие звезды как Олег Винник, Спартак Суббота, Влад Яма, Андрей Гонковский, Таня Пренткович и другие попали под культуру отмены.

Видео дня

Этот термин означает, что хейт к конкретным людям настолько вырос, что массовое общество избегает и не верит в заявления этих инфлюэнсеров. Скандалы происходили вокруг блогеров, сбежавших из Украины в разгар великой войны, ссорившихся друг с другом знаменитостей, а также Нацотбора на Евровидение 2024.

Скандальные Мальдивы Пренткович и Гонковского

Бизнесмен и блогер Андрей Гонковский, уехавший в январе за границу как "волонтер" и улетевший на Мальдивы, после своего скандального отдыха не возвращался в Украину. Так, по мнению его любимой – блогера-миллионника Тани Пренткович – ей с любимым "можно" выезжать на отдых в тёплые края, ведь они "делают много хорошего". Позже Гонковский переехал в Португалию, а на Родину еще ни разу не возвращался.

Пара поставила точку в этом скандале, записав видео-оправдание с объяснениями своей невиновности и манипулятивными заявлениями о боли от того, что пришлось уехать из Украины.

Таня Пренткович и ее "унизительные" слова о людях с инвалидностью

История скандалов с Таней Пренткович не завершается, ведь в декабре она рассказывала, что, вероятно, не смогла бы построить отношения с человеком на колесном кресле. Во время признания речь шла на фоне шоу "Холостяк 13", где главным героем стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, потерявший нижние конечности на войне.

Мужчина не смог пройти мимо заявлений блогера и потому выразил свое разочарование в отечественных инфлюэнсерах, ведь они до сих пор не осознали важность инклюзии. "Грустно то, что медийные люди до сих пор не знают как правильно употреблять слова: не "инвалид", а человек с инвалидностью, не "тележка", а кресло колесное, это базовое уважение к своей аудитории в первую очередь, – заметил военный. – Мои протезы или даже иногда кресло колесное – это лишь часть меня, но не то, что меня определяет".

"Лживая скромность" Тины Кароль

На днях между певицей Тиной Кароль и стендап-комиком Лерой Мандзюк разгорелся небольшой спор. В одном из своих видео юмористка обвинила поп-звезду в "лживой скромности" из-за того, что артистка путешествует в купе "Укрзалізниці" вместо дорогих "черных Мерседесов". Ответ знаменитости не заставил себя ждать. Она рассказала, что часто выбирает поезда для междугородных поездок, чтобы выспаться в дороге, а не ездить сидя в автомобиле и пригласила на личный разговор во время одного из своих концертов.

Ссора между Машей Ефросининой и Кристиной Соловий

Во время интервью Маше Ефросининой певица Кристина Соловий упрекнула ведущую за русский язык и заявила, что на ее руках и на руках всех звезд, которые "строили мосты" между враждебными культурами, есть кровь украинцев. Ссору из записи не вырезали. В ответ интервьюер, едва сдерживая злобу, назвала звезду "аутсайдеркой" из-за ее отказа петь на русском много лет назад.

Позже Кристина Соловий обратилась к своим хейтерам с объяснением, почему "наехала" на Ефросинину. По словам певицы, она говорила только о медийных личностях, которые после 2014 года русскоязычностью тянули "русский мир" в Украину.

Как Дія сорвало финал Нацотбора на Евровидение 2024

Нынешний Нацотбор на Евровидение проходил в новом формате, а организаторы, чтобы не нагружать систему мобильных операторов во время голосования, решили провести его в приложении Дія. Но произошло не так, как предполагалось, и платформа "легла" из-за чрезмерного трафика. Сеть тогда "завалили" мемами.

Из-за инцидента определение победителя Нацотбора пришлось перенести на следующий день. В результате Украину на международной сцене достойно представил дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria, занявший третье место.

Алина Гросу – "культурный посол" в США

Украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года проживает в США, создала в сети скандал из-за рассказа о культурном мероприятии в Америке, где удалось стать "официальной представительницей украинской культуры" в Нью-Йорке. Медиа быстро "разнесли" эту информацию и назвали артистку обладательницей "дипломатической должности". После официального заявления МИД Украины, что знаменитость действовала как частное лицо, на связь вышла сама певица и сообщила, что ее новость "перекрутили".

"Нигде я не указывала, что получила дипломатическую должность. Потому что это не является правдой, – отметила Гросу. – Меня номинировали как представителя украинской культуры в Нью-Йорке. Не амбассадор я, не посол. Представитель украинской культуры".

"Художница смыслов" Соня Морозюк

Скандал с "художницей смыслов" Соней Морозюк был едва ли не самым громким. Девушка с начала года набрала изрядную аудиторию, но расследование в отношении ее жениха (уже экс) Романа Гринкевича, семья которого обворовывала Министерство обороны на миллиарды гривен, перечеркнуло ее успешную карьеру. На девушку полилось немало хейта за связей, и история дошла до того, что ей пришлось создавать декларацию на свои доходы, чтобы доказать их чистоту и свою якобы непричастность к скандалу вокруг своего избранника. После этого Морозюк исчезла с информационного поля и редко появляется в публичном пространстве.

Александр Волошин не выдержал давления и уехал на Бали

После российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве Александр Волошин собирал средства на нужды пострадавших, однако получил немало заявлений от украинцев о якобы похищении полученных денег. Через некоторое время инфлюэнсер удалил свои соцсети, но выпустил видеообращение в котором рассказывал, кто на самом деле, по его мнению, в стране "изменник". На фоне нашумевшего видео Волошин покинул Украину.

Он отметил, что вернется на Родину только после смены политической системы, а его дети будут проживать в Европе или Америке. Однако недолго он находился в пределах 5 тысяч километров от Украины и уехал на отдых на Бали, а позже заявил, что остается там жить. За дело взялась полиция.

"Полиция работает с доказательствами, которые я собрала, и поскольку такой блогер, как Александр Волошин, привык, скажем так, шутить и пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может угрожать ему международным розыском", – сообщала блогер Рамина Эсхакзай, пытавшаяся вывести инфлюенсера на чистую воду.

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