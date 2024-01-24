Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

Украинская блогер-миллионница Татьяна Пренткович вместе с детьми уехала отдыхать на Мальдивы, а ее гражданский муж и отец второго ребенка Андрей Гонковский между тем якобы отправился в Варшаву на благотворительное мероприятие. Разрешение выехать за границу получил как волонтер. Вот только впоследствии в сети появились снимки мужчины вместе с любимой на Мальдивах. Итак, у общества возник логический вопрос: "Гонковский соврал о своем волонтерстве, чтобы позагорать у океана?" После волны хейта в сети предприниматель решил ответить.

Видео дня

Андрей раскрыл, что его совместное с блогершей фото с Мальдив, которое распространяется в сети, не фейк – он действительно присоединился к семье на отдых. Как и почему это сделал, бизнесмен рассказал в своих InstaStories.

Как известно, в Варшаве у Гонковского было запланировано благотворительное событие под названием "Магия утра". Он активно выставлял фото из Польши и непосредственно своего мероприятия. Вдруг выясняется, что это спектакль, а на самом деле мужчина уже давно отдыхает на Мальдивах с любимой-блогершей и детьми.

Впрочем, сам Андрей уверяет, что действительно уехал за границу для события, которое предусматривало сбор средств на ВСУ. Однако уже в Варшаве он узнал, что организаторы решили сместить даты проведения мероприятия на 12 дней. Услышав эту информацию, предприниматель решил, что свободные дни проведет на Мальдивах.

"Прежде всего, отвечаю, да на фото я. Это не фейк. Но я не "прикрывался" волонтерством для того, чтобы уехать на отдых, как это пытаются подать... У нас было запланировано событие "Магия утра" для украинских предпринимателей на 11 января. Подобные события мы уже проводили с организаторами, и при этом закрывали сборы, покупали дроны и т.д.. Но когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января. И, соответственно, у меня были свободные дни. Далее я вернулся в Варшаву, провел событие, которое вы видели у меня в stories", – рассказал Гонковский, добавив, что уже задонатил собранные средства на ВСУ.

"И да, я решил несколько дней провести с ними. Возможно, зря. Возможно, ошибочно, но уже как есть", – добавил украинец.

Как писал OBOZ.UA, скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович находится в Нью-Йорке, США. Оттуда он с радостью рассказывает, что квартира у него в самом центре американского города – возле знаменитого Central Park. Впрочем, украинцев это не беспокоит, в отличие от вопроса: "Как и почему Арестович уехал за границу?" Ответ, а точнее уклонение от него, прозвучало в новом интервью опального политика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки !