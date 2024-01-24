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Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
3,6 т.
Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

Украинская блогер-миллионница Татьяна Пренткович вместе с детьми уехала отдыхать на Мальдивы, а ее гражданский муж и отец второго ребенка Андрей Гонковский между тем якобы отправился в Варшаву на благотворительное мероприятие. Разрешение выехать за границу получил как волонтер. Вот только впоследствии в сети появились снимки мужчины вместе с любимой на Мальдивах. Итак, у общества возник логический вопрос: "Гонковский соврал о своем волонтерстве, чтобы позагорать у океана?" После волны хейта в сети предприниматель решил ответить.

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Андрей раскрыл, что его совместное с блогершей фото с Мальдив, которое распространяется в сети, не фейк – он действительно присоединился к семье на отдых. Как и почему это сделал, бизнесмен рассказал в своих InstaStories.

Как известно, в Варшаве у Гонковского было запланировано благотворительное событие под названием "Магия утра". Он активно выставлял фото из Польши и непосредственно своего мероприятия. Вдруг выясняется, что это спектакль, а на самом деле мужчина уже давно отдыхает на Мальдивах с любимой-блогершей и детьми.

Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

Впрочем, сам Андрей уверяет, что действительно уехал за границу для события, которое предусматривало сбор средств на ВСУ. Однако уже в Варшаве он узнал, что организаторы решили сместить даты проведения мероприятия на 12 дней. Услышав эту информацию, предприниматель решил, что свободные дни проведет на Мальдивах.

Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

"Прежде всего, отвечаю, да на фото я. Это не фейк. Но я не "прикрывался" волонтерством для того, чтобы уехать на отдых, как это пытаются подать... У нас было запланировано событие "Магия утра" для украинских предпринимателей на 11 января. Подобные события мы уже проводили с организаторами, и при этом закрывали сборы, покупали дроны и т.д.. Но когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы несколько сместили дату на 23 января. И, соответственно, у меня были свободные дни. Далее я вернулся в Варшаву, провел событие, которое вы видели у меня в stories", – рассказал Гонковский, добавив, что уже задонатил собранные средства на ВСУ.

Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил
Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

"И да, я решил несколько дней провести с ними. Возможно, зря. Возможно, ошибочно, но уже как есть", – добавил украинец.

Парень блогера-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер, а оказался на отдыхе на Мальдивах: как он это объяснил

Как писал OBOZ.UA, скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович находится в Нью-Йорке, США. Оттуда он с радостью рассказывает, что квартира у него в самом центре американского города – возле знаменитого Central Park. Впрочем, украинцев это не беспокоит, в отличие от вопроса: "Как и почему Арестович уехал за границу?" Ответ, а точнее уклонение от него, прозвучало в новом интервью опального политика.

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