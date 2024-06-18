Таня Пренткович и Андрей Гонковский, сбежавшие из Украины во время войны и скрывающие свое местонахождение, случайно 'спалились'. Фото

Украинская блогерша Таня Пренткович, которая вместе с Андреем Гонковским выехала за границу после скандала с "волонтерским" отдыхом на Мальдивах, случайно засветила свое местонахождение. Звезда соцсетей похвасталась семейным отдыхом на берегу океана с двумя детьми и возлюбленным, который трусливо сбежал из дома и не хочет возвращаться.

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Фото и видео появились в Instagram блогерши без геолокации, однако журналистка OBOZ.UA, живущая в Португалии уже 12 лет и хорошо знающая местность, узнала знакомые места. О местонахождении семьи подозревали и раньше.

Пока в Украине медийные и немедийные граждане воюют, проходят военную подготовку, волонтерят и отстраивают государство в условиях полномасштабной войны, Пренткович, за которой следят более миллиона подписчиков, дразнит сограждан отдыхом на берегу с мужем.

Без угрызений совести она позирует с беглецом для блога, на котором продолжает зарабатывать деньги, пользуясь популярностью среди украинцев.

"Интересно, Варшаву обозначаете, так отметьте уже и Алгарве. И так все знают, и радуются, что вы в Португалии", – написала корреспондентка OBOZ.UA. Об этой локации упоминали и другие комментаторы, которые ее узнали.

Примечательно, что скандальная семья после позорного бегства и лжи украинцам еще планирует вернуться в Киев. Об этом блогерша заявляла ранее, перебросив ответственность за страну на соотечественников. Пара планирует отдыхать за заработанные на украинцах деньги, пока война не закончится поражением РФ. Только тогда супруги продолжат наживаться на своем блоге непосредственно из столицы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "звездная" пара переехала в Португалию, но с собой вывезла из Украины бывшего мужа Пренткович – Ореста Мурия. Он якобы "спалился", когда выискивал учебное заведение для совместного с блогершей сына.

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