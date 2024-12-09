Главная актриса сериала 'Кофе с кардамоном' ответила на громкие обвинения писательницы Наталии Гурницкой

Исполнительница главной роли и продюсер популярного сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк прокомментировала конфликт, разгоревшийся с Наталией Гурницкой, автором бестселлера, на основе которой создавалась первая часть картины. Актриса возразила, что во время съемок второго сезона сериала были нарушены авторские права писательницы.

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По словам Елены Лавренюк, снимающая второй сезон компания написала оригинальный сценарий-продолжение, а у производителя есть договор с Наталией Гурницкой на использование персонажей, сюжетных линий для дальнейших фильмов. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

Напомним, в конце октября автор книги "Мелодия кофе в тональности кардамона" Наталья Гурницкая заявила, что планирует подавать заявление в суд на кинокомпанию, которая летом объявила о съемках второго сезона популярного сериала "Кофе с кардамоном". Львовская писательница утверждает, что нарушены ее авторские права. Первая часть сериала снималась в плотном сотрудничестве с Натальей Гурницкой: с ней согласовывались все изменения в сюжетных линиях, она постоянно присутствовала на съемочной площадке.

"У компании-производителя есть договор с госпожой Наталией Гурницкой на экранизацию романа "Мелодия кофе в тональности кардамона" и использование персонажей, сюжетных линий для дальнейших фильмов, – комментирует сложившуюся ситуацию Елена Лавренюк. – Вторая книга "Мелодия кофе в тональности надежды" не содержит событий, это большее переживание главной героини, и такую книгу трудно экранизировать как сериал. Наталья всегда говорила, что это мостик в третью книгу, которую она еще не написала, а мы начали работу над сценарием, и с самого начала перед командой встала творческая задача – написание оригинального сценария-продолжение первого сезона".

"Я пересказывала ей наши ходы, – продолжает Елена Лавренюк. – Она, помню, говорила: "О, хорошо, мне это на третью книгу тоже ложится". Однако потом, когда послали ей сценарий, ответила: "Это не моя книга, не мои герои". Надо сказать, что Наталья и о первом сценарии подобное говорила. Мы многое дорабатывали, перерабатывали, но это нормально, шел творческий процесс, потому что мы и в первом сезоне много писали того, чего не было в книге. Говорю: "Давайте обсуждать, искать компромиссы". Но диалог не складывался. Мы встречались с Наталией накануне съемок, предупредила: "Через две недели хотим запускаться".

Однако взаимного согласия добиться не удалось. "Госпожа Наталья считает, что мы не можем использовать в работе персонажей книги, а юристы компании-производителя утверждают, что имеют такое право, и цитируют договорные документы, подписанные автором, – добавляет Лавренюк. – Я предупреждала ее, что начинаем съемки в Мукачево, мы переписывались. А через несколько дней Наталья выложила в соцсети сообщение о том, что впервые от коллеги услышала о начале съемок. Для меня это был честно говоря шок. И сейчас могу утверждать на этот счет только одно: если нам придется идти в суд, то компания-производитель к этому готова. И я считаю, что конфликт должен разрешаться в правовом поле. И хочу добавить, что продолжение сериала не содержит событий из второй книги Наталии".

Ранее OBOZ.UA писал, что писательница Наталья Гурницкая настроена обращаться в суд.

Полное интервью с Еленой Лавренюк читайте здесь.

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