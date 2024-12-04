'Терен' публично пристыдил сбежавшую блогера за 'унизительные' слова о людях с инвалидностью: она в ответ обвинила ветерана

Александр "Терен" Будько, ветеран российско-украинской войны и главный герой шоу "Холостяк 13", отреагировал на слова скандальной блогера-миллионницы Тани Пренткович, которая заявила, что, вероятно, не смогла бы построить отношения с человеком на инвалидной коляске. Общественный деятель, потерявший конечности во время выполнения боевой задачи, выразил свое разочарование в отечественных инфлюэнсерах, ведь они до сих пор не осознали важность инклюзии.

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Неделю назад, отвечая на вопросы подписчиков, Таня Пренткович поделилась своим мнением о новом сезоне романтического реалити "Холостяк". "Если говорить за Александра, он мне нравится как человек! – написала инфлюэнсер. – Но пошла бы я строить отношения с человеком, который прикован к инвалидной коляске – скорее нет, чем да".

Впоследствии на заявление Пренткович отреагировал сам "Терен". "Грустно то, что медийные люди до сих пор не знают как правильно употреблять слова: не "инвалид", а человек с инвалидностью, это базовое уважение к своей аудитории в первую очередь", – отметил военный.

Будько продолжил: сообщения блогера заставили его задуматься, насколько "наше общество готово принять и понять, что инвалидность – это не приговор, а часть жизни". Как отметил ветеран, он пришел на "Холостяк" не для того, чтобы доказать кому-то свою "нормальность", ведь мечты людей с инвалидностью не отличаются от желаний большинства граждан.

"Мои протезы или даже иногда инвалидная коляска – это лишь часть меня, но не то, что меня определяет. То, что у меня инвалидность, не делает меня менее достойным любви или счастливой жизни, – объяснил "Терен". –Я хочу, чтобы этот сезон стал не просто проектом, а примером того, как можно разрушать стереотипы".

Стоит отметить, что Пренткович написала комментарий под сообщением "холостяка2, где попыталась оправдаться за сказанное. Однако блогер заявила, что ее слова "вырвали из контекста". "Я ответила, что, наверное, не смогла бы строить отношения с человеком на инвалидной коляске, потому что не такая смелая, – прокомментировала инфлюэнсер. – Здесь не очень красиво с вашей стороны коверкать слова. И сейчас я, беременная женщина, получаю негативные высказывания в свою сторону... Неприятно".

Напомним, ранее Пренткович попала в громкий скандал – ее парень, блогер-предприниматель Андрей Гонковский, уехал за границу как "волонтер" и улетел отдыхать на Мальдивы к своей избраннице. После общественного резонанса семья инфлюэнсеров заявила, что они чувствують "опасность" в родном Тернополе, поэтому впоследствии пара с детьми оказалась в Португалии. Впоследствии Пренктович и Гонковский записали "слезливое" видео, где объяснили свое решение уехать за границу, однако нарвались на новую волну хейта. Подробности – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Александр "Терен" ответил на критику из-за поцелуев на "Холостяке": это часть поиска настоящих чувств. Подробности – в нашем материале.

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