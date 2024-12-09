'Лживая скромность': стендап-звезда раскритиковала Тину Кароль за видео в поезде и раскрыла, как на самом деле передвигается певица

Стендап-звезда Лера Мандзюк раскритиковала певицу Тину Кароль за "лживую скромность" из-за видео, где артистка передвигалась между городами на поезде. По ее словам, статус знаменитости не позволяет ей ездить в купейном вагоне, а должен демонстрировать величие – перемещаться в черном Мерседесе.

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"Я отказываюсь жить в мире, где прима Тина Кароль ездит в поезде "Укрзалізниці", – заявила Лера Мандзюк в своем авторском проекте "Це не смішно". Она утверждает, что идея снять аштангу-йогу была "очень дешевым" решением".

"Когда я вижу, что она снимает видео в поезде, как она делает йогу, для меня это выглядит очень постановочно, дешево. И я хочу ее якобы спасти от этого. Я не могу, точнее, я не хочу представлять, что я прихожу на вокзал, жду поезд и могу там встретить приму Тину Кароль. Я не зря назвала ее уже дважды примой, потому что так и есть. Этот титул ей дала не я, она его заслужила", – объяснила свое мнение комик.

Как говорит Лера Мандзюк, Тина Кароль не должна показывать себя со скромной стороны, ведь она в отличие от нардепов имеет полное право передвигаться на дорогих автомобилях и в кортежах.

"Я согласна с тем, что сейчас в Украине непростое время, что нужно быть скромнее, надо быть с народом, надо быть человечной. Но это не значит, что Тина Кароль должна ехать в поезде. Я бы хотела видеть, как Тина Кароль, как прима всей украинской земли, едет выступать к военным. Но она должна туда поехать на черном "Мерседесе", – сказала Мандзюк с намеком на волонтерскую и активную общественную деятельность певицы. – Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Давайте будем честны: кто верит в то, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса".

В частности, комик вспомнила, как раньше передвигалась Тина Кароль. Она ездила в кортежах, а с ней всегда были охранники. Именно тогда, по словам Леры Мандзюк, артистка отвечала своему статусу.

"И то, что я видела, и то, что я чувствовала, когда ее видела, полностью соответствует ее статусу. С ней были охранники, такие большие дяди в черных смокингах. И когда Тина Кароль шла по коридору, они перекрывали движение, чтобы, не дай Бог, какой-то простолюдин, как я, не шел с ней в коридоре в один момент", – добавила стендап-звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что не живущий в Украине 16-летний сын Тины Кароль засветился в военной форме с мамой.

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