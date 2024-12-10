Тина Кароль поставила на место юмористку, раскритиковавшую ее за 'лживую скромность': нам будет о чем пообщаться

Певица Тина Кароль ответила комику Лере Мандзюк на упрек о "лживой скромности" из-за того, что артистка путешествует в купе "Укрзалізниці" вместо дорогих "черных Мерседесов". Знаменитость рассказала, что она часто выбирает поезда для междугородных поездок, чтобы выспаться в дороге, а не ездить сидя в автомобиле.

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В то же время звезда поблагодарила за комплимент, ведь Мандзюк назвала ее примой. Этот титул комик дала Тине Кароль не сама, а потому, что "она заслужила". Артистка опубликовала ответ юмористке в InstaStories.

"Привет, будем знакомы теперь. Спасибо за комплимент и скажу, что "Укрзалізниця" топовая! Я выбираю всегда выспаться в поезде и выпить чай с тимьяном. Приглашаю на такое путешествие, нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Ивано-Франковск", – отреагировала Тина Кароль.

Лера Мандзюк также не смолчала и ответила на предложение звезды встретиться, чтобы пообщаться. Она не выбрала предложенный певицей город, а написала, что едет в Ужгород. "Рада знакомству", – с позитивом написала юмористка в InstaStories.

Напомним, разговор между медийными лицами состоялся на фоне того, что Лера Мандзюк поделилась мнениями про видео Тины Кароль с аштанга-йогой в вагоне поезда. По словам комика, это выглядело "очень дешево".

"Когда я вижу, что она снимает видео в поезде, как она делает йогу, для меня это выглядит очень постановочно, дешево. И я хочу ее якобы спасти от этого. Я не могу, точнее, я не хочу представлять, что я прихожу на вокзал, жду поезд и могу там встретить приму Тину Кароль, – говорила она. – Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Давайте будем честны, кто верит в то, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине вип-класса".

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