В МИД отреагировали на "дипломатическую должность" Алины Гросу в США: кем на самом деле стала певица

Певица из Украины Алина Гросу не была назначена на официальные дипломатические должности в США. На встрече с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, организованной для поддержки нашей страны, она действовала как частное лицо.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщили представители Министерства иностранных дел Украины. В пресс-службе опровергли слухи, которые распространяются СМИ.

Многие медиа утверждали: мол, исполнительница, которая с 2022 года живет в США, стала "официальным представителем украинской культуры на постоянной основе" в Нью-Йорке. Объявление об этом прозвучало на ее концерте.

"Для меня это честь. Работаю и дальше ради того, чтобы достойно представить Украину в мире. Радуюсь, что получила такую ​​уважительную миссию именно после презентации моего нового украиноязычного альбома на концерте в Америке. Мне приятно, что отметили мою работу именно таким образом", – комментировала певица в соцсетях.

После того, как Гросу посетила званый ужин мэра Нью-Йорка, ряд медиа написал, что она сделала это "в новом статусе".

В МИД Украины объяснили ситуацию:

"Нам неизвестно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу "получила дипломатическую должность в Нью-Йорке". Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится на никаких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций".

Напомним: на встрече с мэром Эриком Адамсом компанию Гросу составила "Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко и члены Восточноевропейского сообщества Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июля, в день российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, Алина Гросу публиковала видео с танцами в откровенном платье. Позже она извинялась за свой поступок и оправдалась, что из-за своего пребывания за границей не видела новостей.

– Также она якобы выступала на празднике в США, исполняя песню "Белые розы" Юрия Шатунова – человека, который собирался воевать против украинцев на Донбассе.

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