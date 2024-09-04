Беглец Волошин определился, в какой стране будет жить и платить налоги: не вижу своих детей в Украине

Скандальный блоггер Александр Волошин, недавно сбежавший из Украины за границу, рассекретил, в какой стране планирует строить жизнь. 26-летний инфлюэнсер рассказал аудитории, что хочет открыть ФЛП в Испании.

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Намерениями на будущее бывший муж Анны Тринчер поделился на своей странице в Instagram. Он отметил, что вернется на Родину только после смены политической системы, однако его дети будут проживать в Европе или Америке.

Александр Волошин опубликовал фото документов, подтверждающих его намерение поселиться за пределами Украины. В Испании блогер-беглец планирует заниматься предпринимательской деятельностью и платить налоги.

"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину… Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Я не вижу своих детей в Украине. Я открываю ФЛП в Испании , буду платить здесь 20% налогов и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", – высказался интернет-знаменитость.

В частности, в соцсетях Волошин назвал условие, при котором сможет вернуться на Родину: "Если придет лидер, который реально начнет менять систему, – я думаю, что вернусь и помогу чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке ".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Александр Волошин, после удаления всех постов и исчезновения из соцсетей, выпустил видео-оправдание своего бегства за границу. В 45-минутном ролике инфлюэнсер пытался оправдать свой побег из Украины и "отбелить" репутацию.

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