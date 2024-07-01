'Лучше бы вы просто исчезли'. Пренткович и Гонковский со слезами на глазах попытались оправдаться за бегство из Украины, но еще больше разозлили сеть

Украинская скандальная блогер Таня Пренткович и Андрей Гонковский решили объяснить свое решение уехать за границу, однако столкнулись с новой волной хейта в соцсетях. Еще недавно пара отдыхала на побережье Атлантического океана в Португалии.

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Однако блогеры решили все же провести "откровенный разговор" с подписчиками, чтобы расставить все точки над "i". "Когда мы молчим – за нас говорят другие", – написано в анонсе, опубликованном в Instagram. Пренткович и Гонковский добавили, что "решили ответить на популярные вопросы" и поделиться своей истиной позицией.

"Мы не ждем поддержки, но нам важно быть услышанными и важно дальше двигаться с теми, кто готов слушать, даже если наши действия или решения для них не ок", – написали блогеры. В видео можно увидеть интервью Тани и Андрея, сидящих перед камерой и рассказывающих, как было больно покидать Украину. Пренткович даже не смогла сдержать слезы.

Бурная реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Некоторые посоветовали инфлюэнсерам искать новую аудиторию:

"Просто сюр… Интервью женщин, потерявших сыновей, мужчин, родителей и интервью этих двух, которые греют попы в Испании под солнцем… Не осуждаю, но лучше бы вы просто исчезли и молчали".

"Аж рыгать хочется".

"А что вам больно? Отдых на Мальдивах или выезд за границу? Все живы и здоровы! Для кого эти слезы?! Спросите у матери, которая похоронила своего сына, спросите у женщины, у которой дети, где их папа, что такое больно! Больно им! Даже отрывок противно слушать!"

"Поплакались сняли, камера "стоп". Для чего, потому что бренды отказываются сотрудничать с ними. Я каждый раз говорю, ничто меня уже не удивит, но браво".

"Уехали и уехали, зачем эти слезы и жалость к себе? Почему вас должен кто-то жалеть, какой-то цирк. Единственное, что нужно понимать – понимания не будет от людей, которые на фронте, их родственников. Вот и все, эта аудитория уже не ваша ".

"Крокодильи слезы…Просто молчите…Не оправдывайтесь, интегрируйтесь в испанскую аудиторию и будет вам счастье…"

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