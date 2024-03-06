Кристина Соловий заявила, что на руках Маши Ефросининой и других звезд 'кровь украинцев': ведущая назвала ее аутсайдером и вспомнила об 'Океане Эльзы'

Во время интервью украинской ведущей Марии Ефросининой с певицей Кристиной Соловий произошел спор из-за языкового вопроса. Исполнительница в достаточно категоричной манере обвинила собеседницу и подобных ей артистов, говоривших или выступавших на русском языке для россиян, в строительстве "мостов" между культурами. Мол, из-за этого на них есть кровь украинцев

В ответе интервьюер, едва сдерживая злость, назвала звезду "аутсайдером" из-за ее отказа петь на русском много лет назад. Вспомнили во время перепалки на YouTube даже "Океан Эльзы". Интересно, что посреди ссоры разговор прервали и перешли к другому блоку вопросов.

"Мы очень толерантны со своими людьми, особенно с теми, кто когда-то ошибся. Даже с тобой. Вспомни, как на тебя наехала Эмма за украинский язык. Сейчас ты щебечешь со мной на украинском", – упрекнула ведущую артистка, чем вывела ее из себя.

Ефросинина попыталась заверить собеседницу, что она и другие знаменитости лишь удовлетворяли запрос аудитории, тогда как Кристина Соловий из-за принципиальной позиции "стала аутсайдером" на много лет.

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и за то, что они размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова тебя выслушать", – сказала Кристина Соловий.

Ее собеседница категорически отказалась воспринимать слова певицы, называя их слишком категоричными и неверными.

"Это разговор очень тяжелый. Ты говоришь сейчас оценочно о целом периоде, о целой эпохе 30 лет формирования страны. Все, что называлось искусством, культурой, музыкой, телевидением, шоу-бизнесом, вся эта конструкция строилась на запросе аудитории. Я отвечаю на твое обвинение публичных людей в том, что на их руках всех кровь, потому что они выстроили этот этот путь. Это не так", – высказалась Ефросинина.

Она также заявила, что украинская группа "Океан Эльзы", которая никогда не пела на русском языке, стала популярной, в частности, из-за концертов в РФ.

"Я застала период, когда очень много артистов из первого звена пытались петь на украинском. Никто не приходил на их концерты. Когда ты сказала: "К Кароль с Пономареву не пойду, потому что там русский". И ты сразу сразу стала аутсайдером на 10 лет. На 10 лет, Кристина! Тот самый "Океан Эльзы" стал популярен после того, как стадионы в России собирал. Ты же не можешь говорить, что на руках человека, который тебе помог, кровь всех украинцев. Это немного категоричные вещи", – подчеркнула интервьюер.

Артистки продолжили спорить о том, когда нужно было отречься от русского языка и культуры: до вторжения или после. Каждая из них осталась при своем мнении, ведь Кристина Соловий с детства была "научена ненавидеть россиян", а Маша Ефросинина уверена, что молодежь без войны отреклась бы от русского языка через 5-10 лет.

После эмоциональной речи артистка похлопала ведущей, но она восприняла это за иронию и назвала заявления гости "лицемерными". В конце концов ссора продолжилась, однако окончание вырезали из видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что Соловий впервые открыто призналась в романе с Сергеем Жаданом, который уже успел закончится. Как оказалось, искра вспыхнула между ними еще когда певец был в браке, а погасла из-за исполнительницы, которая влюбилась в другого мужчину.

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