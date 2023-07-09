Daily Mail: взбешенный Путин убрал Герасимова с должности командующего войсками РФ в Украине

Президент РФ Владимир Путин отстранил генерала Валерия Герасимова от командования войной против Украины, продолжая чистку в высших эшелонах власти после бунта, устроенного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Диктатор пошел на такой шаг после того, как был разъярен и унижен тем, что президент Украины Владимир Зеленский вернул из Турции командиров обороны Мариуполя.

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Об этом пишет британская газета Daily Mail. Издание, в частности, приводит сообщения российских пропагандистов об отстранении Герасимова от командования в Украине.

По данным росСМИ, 67-летний генерал генерал был отстранен менее чем полгода после назначения. Его якобы заменил генерал-полковник Михаил Теплинский.

Герасимов останется руководить ВС РФ в качестве начальника генштаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на 54-летнего Теплинского, командующего ВДВ РФ, пишут Z-"военкоры".

Так, канал "Рыбарь", автором которого является бывший военный переводчик Михаил Звинчук, заявил, что Герасимов сейчас "не имеет никакого отношения к военным операциям".

"Во время своей непродуманной войны российский деспот уволил нескольких лидеров, в том числе генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "Мариупольский мясник", а также генерала Рустама Мурадова, который стоял за резней в Угледаре в начале этого года", – говорится в статье Daily Mail.

Также издание отмечает, что "слив" в сеть фото Пригожина в разных маскировках было местью Путина владельцу "Вагнера".

"На фоне стремления Путина восстановить контроль Пригожин кажется слишком влиятельным, чтобы российский президент мог его задержать. Вместо того, чтобы отправиться в Беларусь, чтобы жить в изгнании – в соответствии с условиями соглашения о прекращении мятежа – он, как сообщается, открыто остается в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что Путин обвиняет его в предательстве. Его отряд из десятков тысяч бойцов Вагнера также остается в России", – пишет британская газета.

Отстранение Герасимова совпадает с саммитом НАТО в Вильнюсе (Литва) на этой неделе, который, как ожидается, усилит поддержку Украины Западом, и решением президента США Джо Байдена санкционировать поставку Киеву кассетных бомб.

"После мятежа (ЧВК "Вагнер". – Ред.) Герасимова не видели на публике, поскольку Путин пытается свалить вину за неудачи на войне на кого-то другого", – говорится в материале.

Также "исчез" заместитель Герасимова, 56-летний генерал Сергей Суровикин, который, по слухам, оказался "без связи с внешним миром" и находится под допросом в связи с тем, что он якобы знал о планах устроить "переворот" и выразил "молчаливую поддержку Пригожину".

Кроме того, ходят слухи, что заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, встречавшийся с Пригожиным в день восстания, также исчез и находится на линии огня.

Отмечается, что отстранение Герасимова произошло после того, как Путин был унижен и взбешен возвращением из Турции украинских "ключевых" командиров с "Азовстали".

Диктатор через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова утверждает, что его "обманули", поскольку в конце блокады Мариуполя было достигнуто соглашение о нахождении 32-летнего командира "Азова" Дениса Прокопенко и других в Турции до окончания войны.

Песков заявил, что освобождение якобы "нарушило" соглашение об обмене пленными, и признал, что Москва "не была официально уведомлена".

Сторонники бескомпромиссной войны в РФ видят в этом признак слабости Путина.

"Он позволил им отправиться в Турцию вместо того, чтобы вычеркнуть их, и теперь он не может помешать им вернуться, чтобы воевать против нас", – цитирует Daily Mail одного из них.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого Путин считает союзником, сказал, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Путина, вероятно, еще больше разозлит визит Зеленского на освобожденный остров Змеиный в Черном море в ознаменование 500-го дня войны, говорится в статье.

Известно, что с начала войны Путин как минимум четыре раза менял командующего войсками в Украине, причем, кто именно возглавлял вторжение в первые недели, так и осталось неясным, отмечали в ISW. Вероятно, диктатор хотел приписать себе заслуги "за драматическую победу, которую ждал", писали аналитики.

С апреля 2022 года оккупантами руководил Александр Дворников, спустя два месяца его сменил Геннадий Жидко, который был уволен в октябре, вскоре после бегства с Харьковщины. Назначенный на его место Сергей Суровикин, отметившийся массированными ракетными ударами по объектам энергетики Украины, продержался до января. Тогда на его место пришел Герасимов, а сейчас и ему пришлось уступить место Теплинскому.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW заявили, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина устроить переворот в России и может выиграть еще больше. Вероятно, "Вагнер" больше не сможет воевать против Украины, что может навсегда снизить способность Москвы вести войну.

– Суровикин был тайным высокопоставленным членом "Вагнера". В пул "предателей" могли входить еще десятки российских военных, выяснил CNN.

– 29 июня дочь Суровикина заявила, что с ним якобы "ничего не произошло", а Песков посоветовал обращаться в минобороны РФ. Однако 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал всех генералов на совещании, кроме Суровикина.

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