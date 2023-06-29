В Кремле заявили, что не знают, где Пригожин, и уклонились от вопроса о Суровикине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также он уклонился от вопроса о судьбе замкомандующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина.

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Соответствующие заявления спикер Кремля озвучил в комментариях российским СМИ. В частности, в ответ на вопрос о генерале Суровикине Песков порекомендовал обращаться в минобороны РФ.

"Здесь речь идет о том, что Путин – верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, где сейчас находится Суровикин, Песков заявил, что ему "нечего добавить".

В то же время Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на источники, пишет, что информация о Суровикине в тюрьме в Лефортово – "однозначно фейк", однако с генералом действительно нет связи, как и данных о его местонахождении.

"По нему действительно проводятся разбирательства на предмет его причастности к мятежу. Среди своего окружения Суровикин открыто критиковал Герасимова и Шойгу еще до того, как это начал делать Пригожин. Можно понять, что были некие профилактические мероприятия со стороны соответствующих органов. Но до арестов, видимо, не дойдет", – утверждает канал.

Также утверждается, якобы Пригожину до 1 июля "дали время закрыть все дела в РФ и забрать имущество", после чего якобы начнутся обыски и арест активов. В связи с этим якобы готовится вывоз всех доступных наличных средств "Вагнера" в Африку и Беларусь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой Суровикин якобы знал, что Пригожин готовит мятеж.

– Также появилась информация, что Суровикина по подозрению в госизмене якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Заместитель Суровикина Григорий Юдин якобы также был арестован.

– По данным СМИ, утром 27 июня на военном аэродроме в Мачулищах приземлился самолет Пригожина. Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие главы "Вагнера" и рассказал, как напугал его "беларуской бригадой" во время переговоров о прекращении мятежа.

– Сам Пригожин заявил, что целью бунта якобы была демонстрация протеста, а не свержение власти в России. А Лукашенко якобы "протянул руку" и предложил найти необходимые решения.