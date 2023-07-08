Очередной 'удар в спину'?: у Путина придумали эпическое объяснение, почему Эрдоган отпустил защитников 'Азовстали' в Украину

У кремлевского диктатора Владимира Путина придумали эпическое объяснение, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпустил защитников "Азовстали" в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это якобы "провалом" контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. По словам Пескова, возвращение из Турции в Украину защитников "Азова" является якобы "нарушением условий договоренностей".

"Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", – отметил он.

При этом, как указал спикер Путина, Россию никто не сообщал о передаче Украине "азовцев".

"Решение выдать Киеву вожаков террористической группировки "Азов" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины, а войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно", – попытался объяснить Песков.

Кроме того, он заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы "оказали большое давление", а Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, и РФ "все прекрасно понимает".

Вероятно, в Кремле это рассматривают как "дежурный удар в спину". Как известно, фраза "удар в спину" в контексте России стала крылатой после инцидента, произошедшего 24 ноября 2015 года на границе Турции и Сирии. Тогда российский боевой самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Турции и после нескольких проигнорированных предупреждений был сбит турецким истребителем F-16. Комментируя этот инцидент, президент РФ Владимир Путин назвал действия Турции "ударом в спину". Москва угрожала ответными действиями, но в итоге все завершилось лишь запретом на поставки овощей и некоторых промышленных товаров.

Напомним: Прокопенко, Паламарь, Волынский, Хоменко и Шлега вернулись из российского плена во время масштабного обмена в ночь на 22 сентября 2022 года. Они прилетели в Турцию. Заявлялось, что их пребывание в этой стране до конца войны было одним из условий обмена.

О том, что наши воины возвращаются в Украину, было объявлено 8 июля 2023 года. Президент Владимир Зеленский показал видео встречи с защитниками Мариуполя. Герои вылетели на Родину вместе с Зеленским и руководителем ОП Андреем Ермаком.

Россиян не на шутку разозлило, что командиры защитников Мариуполя вернулись в Украину из Турции, а не остались там до конца войны, как заявлялось ранее. Граждане страны-агрессора разочарованы, а некоторые называют кремлевского диктатора Владимира Путина предателем.

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