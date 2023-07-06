Помощник дипломата из Абу-Даби и старший лейтенант из Бенгази: после обысков в сеть слили фото Пригожина в разных образах

В России слили в сеть фотографии владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в разных париках и с приклеенными бородами. Такую маскировку "повар Путина" мог использовать, когда работал со своей группировкой заграницей.

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Снимки появились в открытом доступе после публикаций анонимных Telegram-каналов, связанных с российскими властями. Раньше сообщалось, что в доме финансиста ЧВК провели обыски, а прокремлевское издание "Известия" 5 июля обнародовало фото особняка. Среди них была фотография шкафа, где хранились парики.

На новых снимках запечатлен сам Пригожин – но только в других, необычных для себя образах. Вероятно, он самостоятельно сделал эти фото в прошлом, а лица, проводившие обыск, получили доступ к ним.

Все посты анонимных Telegram-каналов сопровождаются одинаковой подписью. Там рассказывается, что среди "ролей" Пригожина – сотрудник министерства обороны в Судане, помощник дипломата из Абу-Даби, старший лейтенант из Бенгази и другие.

Интересно, что бороды, которые использовал владелец ЧВК "Вагнер", приклеены ненатурально, очень видно, что они ненастоящие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее росСМИ писали, что Пригожин 4 июля прибыл в Санкт-Петербург. Там в здании Управления ФСБ он забрал изъятый арсенал, найденный при обыске в его доме.

– 2 июля Пригожину уже были возвращены 10 миллиардов рублей, которые нашли в "Газели" во дворе отеля "Дворец Трезини" и в минивэне на подземной парковке отеля "Ривер Хаус" в Петербурге.

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