'А где Суровикин?' Шойгу собрал всех генералов, кроме командующего Воздушно-космическими силами. Видео

В понедельник, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу устроил селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил страны-агрессора. Для этого он собрал всех генералов, однако среди них не оказалось Сергея Суровикина.

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Его не было ни в зале, ни на включении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Военнослужащий такого уровня (Суровикин до сих пор является главнокомандующим Воздушно-космическими силами России) должен был присутствовать на совещании.

Эту должность он занимает с 22 ноября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года Суровикин также был командующим объединенной группировкой российских оккупационных войск в Украине, а после занял должность заместителя.

Отметим, что с 28 июня в РФ распространяются слухи об аресте Сергея Суровикина после мятежа Евгения Пригожина. Его могли арестовать вечером 27 июня по обвинению в госизмене.

В Кремле уклонились от ответа на вопрос о судьбе замкомандующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина. В то же время дочь военачальника заявила, что с ним якобы "все в порядке" и он находится "на рабочем месте". Она опровергла информацию о том, что генерала удерживают в Лефортовской тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами оккупантов, мог заранее знать о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина восстать против военного руководства РФ.

– СМИ также пишут, что Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнер". Более того, в так называемый пул предателей могли входить еще десятки российских военных.

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