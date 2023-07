Путин продолжает разрешать 'Вагнеру' и Пригожину действовать в России: названы причины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает разрешать ЧВК "Вагнер" и ее владельцу Евгению Пригожину действовать в РФ и потенциально представлять угрозу его режиму. Ведь до сих пор нет признаков того, что кремлевские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков среди "вагнеровцев", участвовавших в вооруженном бунте.

Видео дня

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, последствия "похода на Москву" остаются непонятными для ЧВК и Пригожина, зато Украина уже выиграла от него.

"Статус сделки между Путиным и Пригожиным неясен, и она может находиться в стадии реализации. Путин пообещал, что российские правоохранительные органы не будут преследовать группу "Вагнера" в судебном порядке, хотя остается неясным, почему Кремль либо агрессивно не интегрировал силы ЧВК в министерство обороны РФ, либо немедленно не выслал их в Беларусь", – отметили эксперты.

Подтверждение непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко 6 июля того, что сил ЧВК "Вагнер" нет в республике, противоречило общественному пониманию того, что "вагнеровцы" уже должны подписывать контракты с минобороны РФ, возвращаться домой на пенсию или переезжать в Беларусь.

"Бойцы и командиры "Вагнера" по-прежнему могут свободно передвигаться по России и общаться друг с другом. Российские власти не вмешиваются в дела ЧВК, кроме проведения информационной операции по отделению ее от Пригожина. Ротация сил группы "Вагнера" может дать Пригожину доступ к кадрам лояльных и способных лейтенантов, предположительно в России, если он будет контролировать ЧВК", – отметили в ISW.

При этом там добавили: не видели доказательств того, что российские власти высылают или задерживают "вагнеровских" командиров или бойцов, участвовавших в восстании. Поэтому очевидно, что Путин продолжает позволять ЧВК и ее главарю действовать в России и потенциально представлять угрозу его режиму.

"Предоставление Пригожину 25 000 бойцов группы, которые руководили вооруженным восстанием и участвовали в нем, кажущейся полной свободы передвижения и общения в России, показывает, что Путин испытывает либо замечательную (и необоснованную) уверенность в их обновленной лояльности, либо отчаянное желание заманить как можно больше на свою сторону, или неспособность принять против них меры", – предположили аналитики.

Они говорят, что последствия вооруженного восстания "вагнеровцев" для самой ЧВК и Пригожина остаются неясными, но Украина уже выиграла от него и может выиграть еще больше.

"То, как Путин обращается с группой "Вагнера" – самой эффективной боевой силой России в настоящее время – после мятежа 24 июня, скорее всего, не позволит им воевать в Украине на время нынешнего украинского контрнаступления и может навсегда подорвать общую способность РФ вести войну против Украины. Поспешный отход "вагнеровцев" из Бахмута подорвал российские позиции в этом районе и способствовал тактически значимым успехам украинских войск вокруг города", – считают в ISW.

Отмечается, что пока Кремль, возможно, пытается обеспечить контроль над руководством и персоналом сил "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Пентагона считают, что новость о передвижении Пригожина по территории РФ после неудачного переворота отнюдь не фейковая. Опальный бизнесмен мог придумать, что перебирается вместе со своей наемной армией в Беларусь, а на деле использовать двойников, чтобы конспирировать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!