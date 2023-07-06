'Шойгу, Герасимов, как я вам?' Мемы после слива личных фото Пригожина 'подорвали' сеть

Сеть накрыла волна мемов после появления в открытом доступе фото владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в разных "ролях". Пользователи проявили креативность и решили показать российского бизнесмена в новых образах.

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В частности, на мемах Пригожина изобразили в разнообразных женских париках и даже в украинском венке. "Шойгу! Герасимов! Как я вам?" – подписали один из таких "кадров" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам пользователей, такие "фото" Пригожина якобы "нашли на другом телефоне".

Кроме того, в сети шутят, что российский артист и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин – это также одна из ролей главы "Вагнера".

"Пригожин любит делать много селфи", "У него, оказывается, полный шкаф париков был", "Что-то мне кажется, косит под бен Ладена!.. У каждого свои герои", "На Конюхова (российского священника-путешественника. – Ред.) похож чуть", "Фантомас", "Еще в костюме Гамлета не хватает", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обысков у Пригожина в сеть слили его фото в разных образах. Маскировку он мог использовать, когда работал со своей ЧВК за границей. На одном из фото – шкаф, где хранились парики, а среди "ролей" Пригожина оказались сотрудник минобороны Судана, помощник дипломата из Абу-Даби, старший лейтенант из Бенгази и другие.

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