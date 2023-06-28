"Сирийский резник" Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт: в NYT рассказали, на что рассчитывал главарь ЧВК "Вагнер"

Российский генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космических сил оккупантов, мог заранее знать о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина восстать против военного руководства РФ. Есть признаки того, что другие генералы страны-агрессора, возможно, также поддерживали попытку "повара Путина" сменить руководство МО силой.

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Об этом заявило The New York Times со ссылкой на анонимные источники среди официальных лиц США, проинформированных американской разведкой. В то же время вопрос, какую именно поддержку лидер "вагнеровцев" имел в высших эшелонах власти, остается туманным.

Согласно предположению некоторых источников, кремлевский диктатор Владимир Путин может принять решение оставить "сирийского резника" Суровикина на должности, если решит, что тот имел некоторое представление о планах Пригожина, но не помогал ему. Пока что, считают аналитики, Путин, похоже, намерен свалить всю вину исключительно на финансиста ЧВК.

В то же время собеседники журналистов отметили: Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что на помощь ему придут другие лица, находящиеся у власти.

"Если бы генерал Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства России с начала войны в Украине, и могло бы свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и Путина", – сказано в статье.

Александр Баунов, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, заявил, что делать кадровые перестановки глава Кремля бы не хотел. "Но если секретная служба положит файлы, касающиеся Суровикина, на стол Путину, это может измениться", – считает он.

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему главарь ЧВК "Вагнер" все еще жив.

Мнения о вероятном сговоре "вагнеровцев" с российскими военными придерживается, в частности, бывший посол США в России Майкл Макфол. "Подумайте, как легко было взять Ростов. В России везде вооруженная охрана, и вдруг некому хоть что-то сделать?" – задал риторический вопрос он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в CNN заявили, что разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж, но не понимала, с какой целью он это сделает.

– В Госдепе убеждены, что бунт частной военной компании "Вагнер" был "прямым вызово лидерству Путина".

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