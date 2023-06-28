Генерала Суровикина могли арестовать в РФ: он знал, что Пригожин готовит 'поход' на Москву – СМИ

Командующего ВКС РФ генерала Сергея Суровикина могли арестовать вечером 27 июня по обвинению в госизмене. Причиной для ареста якобы стала его осведомленность о подготовке бунта владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона" со ссылкой на собственные источники. По данным автора канала, сейчас Суровикин находится в СИЗО "Лефортово".

"Суровикин арестован. Информация от источника: вчера вечером главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин был задержан и доставлен в СИЗО "Лефортово". Также, не удалось избежать проблем с законом его заместителю – генерал-полковнику Андрею Юдину", – отмечено в сообщении.

Причиной, по которой "генерал-армагеддон" впал в немилость Кремля, могло стать то, что Суровикин не только был осведомлен о готовящемся Пригожиным "походе на Москву", но и способствовал реализации планов мятежников.

"Суровикин был проинформирован о готовящемся "военном перевороте" и всячески способствовал его реализации. Теперь, когда "марш справедливости" провалился, Суровикина хотят призвать к ответу. Работает по нему СУ ФСБ РФ (госизмена)", – отмечено в сообщении.

При этом автор канала добавил, что "информация предварительная и требует дополнительного подтверждения".

Напомним, ранее о том, что Суровикин, а также первый заместитель начальника ГШ РФ Владимир Алексеев, не только были в курсе подготовки Пригожиным попытки вооруженного мятежа, но и способствовали его реализации, заявлял российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его данным, мятеж готовили более 8 месяцев, а Суровикин и Алексеев отдавали устные команды подразделениям российской армии не оказывать сопротивления "вагнеровцам". По данным Осечкина, в России уже открыли уголовные дела в отношении военных, поддержавших Пригожина.

Со временем о том, что Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт, написало также издание NYT со ссылкой на источники в американской разведке.