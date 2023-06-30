Российский генерал Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК "Вагнер": в пул предателей могли входить десятки военных – CNN

Российский военный преступник Сергей Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнер". Более того, в так называемый пул предателей могли входить еще десятки российских военных.

Видео дня

В ЧВК "Вагнер" у Суровикина был личный регистрационный номер. Об этом свидетельствуют документы, которые появились в распоряжении издания CNN.

Согласно этим документам, Суровикин числится в списке наряду с по меньшей мере 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками. При чем каждый из них является высокопоставленным членом "Вагнера".

Издание отмечает, что Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда он опубликовал видеозапись, в которой умолял главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратить мятеж. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Пока остается неясным, что влечет за собой VIP-членство "Вагнера", в том числе есть ли финансовая выгода. Однако достоверно известно, что Суровикин был связан с группой наемников, но документы вызывают вопросы о близости высокопоставленных российских военных и ЧВК "Вагнера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в СМИ появилась информация о том, что Суровикина по подозрению в госизмене якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Также якобы был арестован зам Суровикина Григорий Юдин.

– По данным The New York Times, Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж. Поддерживать "Вагнер" могли и другие генералы страны-агрессора.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков 29 июня уклонился от вопроса о судьбе Суровикина после бунта Пригожина и посоветовал обращаться в минобороны РФ. Он также заявил, что не знает, где находится Пригожин.