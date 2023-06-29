'Ничего не произошло': дочь Суровикина ответила на слухи о его аресте после 'бунта' Пригожина

Дочь замкомандующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина Вероника после слухов о его аресте заявила, что с ним якобы "все в порядке" и он находится "на рабочем месте". Она опровергла информацию о том, генерала удерживают в Лефортовской тюрьме.

Видео дня

Об этом она сказала в комментарии Telegram-каналу Baza. "С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится. С ним все в порядке", – заявила дочь Суровикина.

"Исчезновение" генерала она объяснила тем, что и ранее "не появлялся в СМИ каждый день":

"Он никогда каждый день никаких заявлений не делал. Я так понимаю, что все течет так, как оно обычно происходит. Все на своих рабочих местах, все хорошо".

При этом Financial Times, ссылаясь сразу на три источника, пишет, что Суровикин, "который, как известно, поддерживает хорошие отношения с лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, несколько дней не появлялся и был задержан".

"Остается неясным, был ли Суровикин обвинен в заговоре в субботнем восстании, возглавляемом Пригожиным, или просто задержан для допроса.

Как отметил изданию один из российских чиновников, он считает, что Суровикин был задержан. "Мы понимаем, что за ним последуют другие люди", – сказал представитель российской элиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в СМИ появилась информация о том, что Суровикина по подозрению в госизмене якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Также якобы был арестован зам Суровикина Григорий Юдин.

– По данным The New York Times, Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж. Поддерживать "Вагнер" могли и другие генералы страны-агрессора.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков 29 июня уклонился от вопроса о судьбе Суровикина после бунта Пригожина и посоветовал обращаться в минобороны РФ. Он также заявил, что не знает, где находится Пригожин.