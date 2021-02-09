Хроника коронавируса в Украине и мире на 9 февраля: заражены уже более 107 млн

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на вторник, 9 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107, 1 млн человек. За минувший день выявили 319 354 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,6 млн человек, 103 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – более 79 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 87 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Испании – 19 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире
Распространение заболевания в странах

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное 9 февраля:

  • Кабинет министров Украины разрешил проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей, но с соблюдением противоэпидемических мер. Также в Минздраве заявили, что с середины или конца февраля в стране начнет действовать новый адаптивный карантин.

  • В Тель-Авиве (Израиль) начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев.

  • В Саудовской Аравии начали первый этап клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить локдаун в Германии как минимум до конца февраля, сообщило AFP.

  • Украина сможет производить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а при необходимости – увеличить это количество еще на 5–7 млн, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет "Интерфакс-Украина".

  • За сокрытие факта посещения страны "красной зоны" за 10 дней до прибытия в Британию в этой стране могут лишить свободы на срок до 10 лет, пишет Reuters.

  • В Киеве новорожденный ребенок заразился коронавирусной инфекцией. Больной девочке всего семь дней.

  • Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что нет необходимости закупать российскую вакцину от коронавируса. Она подчеркнула, что в стране не будет покупать "Спутник V", даже если его зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам, пишет "Интерфакс-Украина".

  • За минувшие сутки, 8 февраля, коронавирусом в Киеве заразились 243 человека. Так, столица оказалась на третьем месте по приросту больных в Украине.

  • В США 8 февраля зафиксировали самое низкое количество новых больных коронавирусом с октября 2020 года. При этом число госпитализаций и смертей продолжает снижаться.

  • По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине официально подтверждено 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2656 обнаружено за прошедшие сутки, при этом 157 – дети. Госпитализировали 865 пациентов.

  • В США 9-летняя девочка Макензи Гонгора умерла во сне от легкой формы коронавируса через три дня после положительного теста на COVID-19.

  • Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой фармацевтической корпорации Pfizer относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины против коронавируса Pfizer&BioNTech.

  • Глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что все население Украины обеспечат вакциной от COVID-19 уже до конца 2021 года.

  • Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за информации, что она может быть не очень эффективна для борьбы с южноафриканским штаммом. В организации пояснили, что было небольшое исследование, которое показало необходимость в большем количестве данных.

  • В Великобритании зафиксировали самый низкий прирост новых случаев коронавируса за сутки за более чем 6 недель: количество больных составило 14 104 человек, 2–8 февраля таких было 124 001. Это на 25,4% меньше, чем за предыдущие семь дней.

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