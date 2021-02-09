Хроника коронавируса в Украине и мире на 9 февраля: заражены уже более 107 млн

По состоянию на вторник, 9 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107, 1 млн человек. За минувший день выявили 319 354 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,6 млн человек, 103 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – более 79 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 87 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Испании – 19 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 249 646 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 23 771 жизнь, вместе с тем 1 084 608 человек переболели.

Президент Владимир Зеленский сказал, для кого вакцинация от COVID-19 может стать обязательной.

Израиль стал первой страной в мире, где прививку против коронавируса получило уже больше половины населения страны.

OBOZREVATEL собрал ответы на топ-вопросы о COVID-19 . Предлагаем ознакомится с ними по ссылке.

Эксперты ВОЗ по поиску причин возникновения коронавируса во время поездки в китайский Ухань опровергли версию о лабораторном происхождении инфекции.

Общее количество заражений COVID-19 с начала эпидемии в Испании превысило отметку в 3 миллиона .

Инфицированные вейперы на 17% чаще распространяют коронавирус, так как частицы SARS-CoV-2 остаются в выдыхаемом паре от электронных сигарет, заявили ученые.

Кабинет министров Украины разрешил проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей , но с соблюдением противоэпидемических мер. Также в Минздраве заявили, что с середины или конца февраля в стране начнет действовать новый адаптивный карантин .

В Тель-Авиве (Израиль) начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев.

В Саудовской Аравии начали первый этап клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить локдаун в Германии как минимум до конца февраля, сообщило AFP.

Украина сможет производить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц , а при необходимости – увеличить это количество еще на 5–7 млн, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет "Интерфакс-Украина".

За сокрытие факта посещения страны "красной зоны" за 10 дней до прибытия в Британию в этой стране могут лишить свободы на срок до 10 лет, пишет Reuters.

Самая старшая европейка Люсиль Рэндон, известная как сестра Андре, живущая в Тулоне (Франция), излечилась от коронавируса за несколько недель до своего 117-летия 11 февраля.

В Украине спрогнозировали количество новых больных COVID-19 на две недели .

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о закупке китайской вакцины Sinovac для нашей страны было принято, поскольку именно с этим производителем удалось заключить первый договор. Он заверил, что препарат безопасен.

В Минздраве объяснили, как проверяют эффективность вакцин от COVID-19. Она зависит от того, может ли заболеть человек, как ведет себя вирус при попадании в организм и как протекает заболевание после инъекции.

В Киеве новорожденный ребенок заразился коронавирусной инфекцией . Больной девочке всего семь дней.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что нет необходимости закупать российскую вакцину от коронавируса. Она подчеркнула, что в стране не будет покупать "Спутник V", даже если его зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам, пишет "Интерфакс-Украина".

За минувшие сутки, 8 февраля, коронавирусом в Киеве заразились 243 человека . Так, столица оказалась на третьем месте по приросту больных в Украине.

В США 8 февраля зафиксировали самое низкое количество новых больных коронавирусом с октября 2020 года. При этом число госпитализаций и смертей продолжает снижаться.

По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине официально подтверждено 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2656 – обнаружено за прошедшие сутки, при этом 157 – дети . Госпитализировали 865 пациентов.

В США 9-летняя девочка Макензи Гонгора умерла во сне от легкой формы коронавируса через три дня после положительного теста на COVID-19.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой фармацевтической корпорации Pfizer относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины против коронавируса Pfizer&BioNTech.

Глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что все население Украины обеспечат вакциной от COVID-19 уже до конца 2021 года.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за информации, что она может быть не очень эффективна для борьбы с южноафриканским штаммом. В организации пояснили, что было небольшое исследование, которое показало необходимость в большем количестве данных.