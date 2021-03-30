Хроника коронавируса на 30 марта: в мире нашли новые штаммы COVID-19

По состоянию на вторник, 30 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,2 млн человек. За минувший день выявили 443 598 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103 млн.

Лаборатория в чешском городе Брно обнаружила новую мутацию коронавируса, которую раньше не находили у пациентов. А в Израиле в конце осени 2020 года появился новый штамм COVID-19 с уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

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Пандемия коронавируса. Worldometers

Топ-15 стран по распространению заболевания. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 59 тыс., Индии – 56 тыс. и Бразилии – 42 тыс.

В Украине с начала пандемии выявлено 1 644 063 заражения, из них 31 954 человека умерли от последствий болезни, однако 1 300 625 вылечились.

Главное за 30 марта: