Хроника коронавируса на 30 марта: в мире нашли новые штаммы COVID-19
По состоянию на вторник, 30 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,2 млн человек. За минувший день выявили 443 598 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103 млн.
Лаборатория в чешском городе Брно обнаружила новую мутацию коронавируса, которую раньше не находили у пациентов. А в Израиле в конце осени 2020 года появился новый штамм COVID-19 с уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 59 тыс., Индии – 56 тыс. и Бразилии – 42 тыс.
В Украине с начала пандемии выявлено 1 644 063 заражения, из них 31 954 человека умерли от последствий болезни, однако 1 300 625 вылечились.
Главное за 30 марта:
Для эффективной борьбы с COVID-19 очень важно введение жесткого локдауна, даже когда проводится массовое вакцинирование, заявила Ольга Голубовская.
В Киево-Печерской Лавре (УПЦ МП) провели многолюдную службу, на которой люди были без масок и толпились. В то же время церковники помолились за прекращение пандемии.
Глава Минздрава Максим Степанов объяснил украинцам, что первую и вторую прививки необходимо делать вакциной одного производителя. Он пообещал, что все, кто вакцинировался одной дозой, гарантированно через 12 недель получат и вторую прививку.