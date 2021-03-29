В Киево-Печерской лавре тысячи прихожан УПЦ МП без масок помолились за прекращение пандемии. Фото

В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 28 марта священники РПЦ в Украине (УПЦ МП) во главе с их главой, митрополитом Онуфрием, провели многолюдную службу, на которой нарушались карантинные нормы.

Фотографии, которые свидетельствуют об этом, были опубликованы на сайте Лавры. Как сообщается на Facebook-странице "Центр информации УПЦ", в воскресенье в собор пришли тысячи прихожан.

"За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных", – сказано в сообщении.

На снимках, сделанных в Успенском соборе 28 марта, видно, что люди стояли вплотную друг к другу. Никто из тех, кто попал в кадр, маски не носил.

Отметим, что, согласно с утвержденными правилами, в столице Украины до 9 апреля запрещено проводить религиозные мероприятия, если не соблюдена дистанция (один человек на 10 квадратных метров). Киев, напомним, находится в "красной" зоне карантина.

Видео со службы, на котором также видно нарушения карантина:

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