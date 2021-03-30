Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca: названа причина

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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AstraZeneca: Канада приостановила вакцинацию из-за тромбоза

Канада в понедельник, 29 марта, приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет якобы из-за риска образования тромбов.

Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал сделать паузу по соображениям безопасности, после чего канадские провинции, которые контролируют здравоохранение в стране, объявили о приостановке вакцинации, сообщает АР.

"С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет", – заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Она объяснила, что обновленные рекомендации появились на фоне новых данных из Европы о том, что риск образования тромбов сейчас потенциально достигает одного из 100 тысяч, что намного выше, чем предполагалось ранее – один к миллиону.

По словам Дикс, большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca образовался редкий тромб – женщины в возрасте до 55 лет. При этом уровень смертности среди тех, у кого образовались тромбы, достигает 40%.

При этом Министерство здравоохранения Канады заявило, что не получало никаких сообщений о тромбах в Канаде, а главный медицинский советник департамента доктор Суприя Шарма подчеркнула, что по-прежнему считает, что преимущества вакцины перевешивают риски.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как поднялась паника вокруг вакцины AstraZeneca и почему украинцам не нужно бояться CoviShield. Случаев тромбозов в Украине не было зафиксировано.

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