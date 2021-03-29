В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу з унікальною мутацією

В Ізраїлі наприкінці осені 2020 року з'явився новий штам коронавірусу (P681H) з унікальною мутацією в ключовому білкові оболонки.

Імовірно, ця особливість допомагає мутанту швидше поширюватися, але не робить його більш стійким до антитіл і не посилює симптоми інфекції. Результати дослідження біологів під керівництвом Нети Цукерман із Центральної вірусологічної лабораторії Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю опубліковано на medRxiv (зазначимо, що наукова стаття ще не пройшла рецензію).

P681H почали помічати в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, але сліди існування цього варіанта SARS-CoV-2 виявлено в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні в дев'яти регіонах країни.

Мутація цього COVID-19 є невеликою зміною в структурі S-білка, ключової частини оболонки вірусу, яка відповідає за проникнення в клітину. Крім того, в "ізраїльського" коронавірусу є деякі інші зміни в структурі РНК.

За словами Цукерман і її колег, нова мутація поки не вплинула на кількість заражень або частоту госпіталізацій її носіїв. Також вчені вважають, що вакцини ефективні проти нового штаму.

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