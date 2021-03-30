Коронавирусом в Украине заболели еще 10 тысяч человек, из них более 360 – дети
По состоянию на утро вторника, 30 марта, в Украине официально подтверждено 1 662 942 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 533 – обнаружены за прошедшие сутки, 367 – дети, а 250 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 32 418 человек (+286 за сутки), а 1 307 076 пациентов (+3 576 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.
Проведено тестирований за сутки – 96 947 (в частности методом ПЦР – 50 836, методом ИФА – 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 981).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 1422 случая / 1740 прививок;
Винницкая область – 426 случаев / 640 прививок;
Волынская область – 232 случая / 370 прививок;
Днепропетровская область – 464 случая / 1290 прививок;
Донецкая область – 503 случая / 580 прививок;
Житомирская область – 169 случаев / 700 прививок;
Закарпатская – 187 случаев / 440 прививок;
Запорожская область – 205 случаев / 670 прививок;
Ивано-Франковская область – 297 случаев / 415 прививок;
Киевская область – 934 случая / 550 прививок;
Кировоградская область – 59 случаев / 420 прививок;
Луганская область – 220 случаев / 330 прививок;
Львовская область – 961 случай / 728 прививок;
Николаевская область – 287 случаев / 330 прививок;
Одесская область – 721 случай / 310 прививок;
Полтавская область – 490 случаев / 840 прививок;
Ривненская область – 335 случаев / 520 прививок;
Сумская область – 215 случаев / 540 прививок;
Тернопольская область – 281 случай / 440 прививок;
Харьковская область – 762 случая / 380 прививок;
Херсонская область – 69 случаев / 350 прививок;
Хмельницкая область – 511 случаев / 430 прививок;
Черкасская область – 280 случаев / 800 прививок;
Черновицкая область – 286 случаев / 380 прививок;
Черниговская область – 217 случаев / 240 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одной из больниц Киева женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в помощи и госпитализации, поскольку она болела коронавирусом.