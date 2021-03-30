Степанов объяснил, можно ли вколоть две дозы вакцины от разных производителей

Вторую прививку против коронавируса нужно делать тем же препаратом, что и первую. Если речь идет о вакцине AstraZeneca (теперь – Vaxzevria), которую изготавливают в разных странах, то они являются взаимозаменяемыми.

Об этом сообщил Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения Украины, в эфире "Украины 24". Программу "Хард с Влащенко" с его участием транслировали на YouTube-странице телеканала вечером во вторник, 30 марта.

"Когда мы говорим, что вы вакцинированы вакциной AstraZeneca, а это CoviShield, AstraZeneca, произведенная на европейских площадках, или AstraZeneca, которая производится в Южной Корее, которую мы тоже будем получать, они взаимозаменяемы. Нет разницы, это одна и та же вакцина" – пояснил глава Минздрава.

В том же случае, если человек получил первую прививку, к примеру, вакциной от Sinovac, вторую должны сделать тем же препаратом.

Степанов сообщил, что сейчас в странах Европы начались клинические исследования того, можно ли при второй прививке заменить вакцину одного производителя на препарат от другого.

Напомним, Максим Степанов сказал, что в Украине до конца 2020 года вакцинацию против COVID-19 должны пройти 60% взрослого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 29 марта, прививки от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой.

Всего с начала кампании вакцинации были привиты 212 898 украинцев. Из них 212 896 получили одну дозу, а двое – завершили вакцинацию.