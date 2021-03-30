Инфекционист рассказал, кого из украинцев нужно вакцинировать вне очереди

Для того, чтобы быстрее прививать украинцев против коронавируса и использовать имеющиеся препараты, нужно дать допуск к вакцинации людям из групп риска

Об этом в эфире Obozrevatel TV заявил врач-инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что речь идет о гражданах категорий 65+, 75+ и 85+, а также тех, у кого есть сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, ожирение и другие тяжелые заболевания.

"Они должны получить вне очереди эту прививку и таким образом мы сможем ускорить выполнение вакцинации", – сказал медик.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 29 марта, прививки от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой.

Всего с начала кампании вакцинации были привиты 212 898 украинцев. Из них 212 896 получили одну дозу, а двое – завершили вакцинацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может делать до четырех миллионов прививок от коронавируса в месяц при наличии препарата.