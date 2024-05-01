9 апреля 1989 года грузинский народ вышел на проспект Руставели, главную улицу Тбилиси, с требованием независимости. Ответом стали советские танки, газ и саперные лопатки. И вот спустя 35 лет Грузия стремительно дрейфует от европейских ценностей в сторону антидемократии.

Как и 35 лет назад, сегодняшняя борьба грузинского народа против "российского закона" об иноагентах вызывает безмерное уважение. Переняв у России "лучшие" практики, власти пытаются подавить протесты силовыми методами. Но грузины знают, против чего они борются, понимают, к чему хотят прийти, и правда на их стороне.

Эта борьба – не против метки "иностранного агента", которую должны использовать НКО и группы гражданского общества, получающие часть финансирования из-за границы. Это борьба против щупальцев Кремля, которые готовы захватить все, к чему могут дотянуться.

Грузинам пытаются внушить, что "Грузинская мечта" – это быть частью "русского мира", болота без свободы и достоинства. Но у тех, кто выходит в эти дни на проспект Руставели, есть другая мечта – о европейском будущем, о независимости, о прогрессе. Ее не смоешь водометом и не задушишь слезоточивым газом.